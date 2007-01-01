В Калуге ликвидируют несанкционированную свалку на Хрустальной

В среду, 5 ноября, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме с уборкой около разворота маршрутного такси №73 по улице Хрустальной.

По её словам, проблема до сих пор не решена.

— Представляете как администрация города решила вопрос с уборкой около разворота маршрутного такси? Они просто убрали строительный контейнер! Теперь это выглядит вот так, - написала нам о проблеме горожанка. У

правление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— В связи с тем, что место накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), располагавшееся по улице Хрустальной, дом №50 а, не использовалось жителями многоквартирных жилых домов и жителями частного сектора, а служило местом для складирования отходов, не входящих в состав ТКО, недобросовестными строительными компаниями и иными организациями (что приводило к регулярно образующейся несанкционированной свалке) управлением городского хозяйства города Калуги совместно с ГП «КРЭО» было принято решение о ликвидации указанного места накопления ТКО.

— При этом жители близлежащих домов были заранее предупреждены о ликвидации указанного места накопления через управляющие организации и управление по работе с населением на территориях. В настоящее время жители вправе пользоваться близлежащими контейнерными площадками, расположенными по следующим адресу: улица Хрустальная дом №62, №52, №33. Уборку территории после ликвидации указанного места накопления ТКО запланировано провести в течении 10 дней, - добавили в Управлении городского хозяйства.

Напоминаем, что мы уже писали об этой проблеме в прошлом месяце.