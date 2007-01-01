Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге ликвидируют несанкционированную свалку на Хрустальной
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге ликвидируют несанкционированную свалку на Хрустальной

Евгения Родионова
05.11, 15:31
1 324
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 5 ноября, в нашу редакцию обратилась калужанка с просьбой рассказать о проблеме с уборкой около разворота маршрутного такси №73 по улице Хрустальной.

По её словам, проблема до сих пор не решена.

— Представляете как администрация города решила вопрос с уборкой около разворота маршрутного такси? Они просто убрали строительный контейнер! Теперь это выглядит вот так, - написала нам о проблеме горожанка. У

правление городского хозяйства прокомментировало ситуацию:

— В связи с тем, что место накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), располагавшееся по улице Хрустальной, дом №50 а, не использовалось жителями многоквартирных жилых домов и жителями частного сектора, а служило местом для складирования отходов, не входящих в состав ТКО, недобросовестными строительными компаниями и иными организациями (что приводило к регулярно образующейся несанкционированной свалке) управлением городского хозяйства города Калуги совместно с ГП «КРЭО» было принято решение о ликвидации указанного места накопления ТКО.

— При этом жители близлежащих домов были заранее предупреждены о ликвидации указанного места накопления через управляющие организации и управление по работе с населением на территориях. В настоящее время жители вправе пользоваться близлежащими контейнерными площадками, расположенными по следующим адресу: улица Хрустальная дом №62, №52, №33. Уборку территории после ликвидации указанного места накопления ТКО запланировано провести в течении 10 дней, - добавили в Управлении городского хозяйства.

Напоминаем, что мы уже писали об этой проблеме в прошлом месяце.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImlmR3ZraXFtbVQ1Uk1kKzFZdS9UUHc9PSIsInZhbHVlIjoiN2tRaytkUktha2RHTkFXdFlFZnh1QVVtVHp5U2JOaEx5dUJGQkpkVXBUY1JTV1VxclhFVFliZlNqcEpKYml6RndLVUdLOFdVMmd5cXFYaWoxVEJ0TytyZXdCUlJFdWNlam1Nbm5YOXprQWRsdFBrZmZLdjZHZDNpbGNQaStNTEFzd3labVFCcmVzWlVESVF0OXNFRXRQeU1aQjAwN01kSFlVc3ZoUlhlZzkyK0d3Z2IrcG1CQUVVZ2R2S2oxV28wVmJiWkx5cFFMTGFDN2xsZG8wWEt5UVpybW1kMXllR2o0Y1F4YnU4NDh3YjRJSmhLSWRQakp4UENsVmJBcERMa0o4UTVramlOd052a25PeW5KTnRsZVdUTG9BQTFiUCtydEpERVFOUFVhL1diVnBISFJ6QnBmRzdIRDNXTVoyMEhLMUtoZXRWV1RVd0o4TlJ4eW1EWnZlSHFYRGVDN2lwQ1VCQzNaVWtYY3FVOTE2bzBwS0M2SGhNRmFQbzZLQnA2NXUxQmFKSEZQY2JTRWM0WmtUS0kxOFZBcExLcDd6L1JlZ3FmTnNqN0psdzNFRGJsM2xpTzkwZXpQdzdmRzByayIsIm1hYyI6IjRjZDIyNTY3ZTdiYzRmZjE1Zjk5ZjBkMzMwYWUxOWM4OGYwM2U1ZDQ2YjgxOTAzNGFiYmJjNDBjYWQwNWVlNGYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1VWGY0a05wRGZwMmpTa1J1L29oaGc9PSIsInZhbHVlIjoiTE5jcE4xRXBycnl5eXdKSDlwK0liTFkzNHVlUnhYSjEwaVVGR1JZZzNiRGdtalZxaEFRWlp5cGFmN09vWi9DUGxGbTd0azhFa2tmd0hrcWliN0E1OHFLQzgyc3VucVB0bmpndTMyR0ZNcllXRk1hSTFlbFJBMDY3TXBNY0ZURVFqczRIdzZQM0krYzJkbTZQSkhuTW5LVU5VTlBYQmRrcGdQc1pLVWx1N1dYd1BVcFFRbFp2Zjd6RVlIdXg1cHRWWmEzMHZ6cEFPMnhvSmdZNzYzR2NEQnNDOVNISlRlN3kxT3VaVXNOR3NTNzQ4T1UxL2RwK0Y0d0o4RGh6Z1JRZVFoWGRtME43NmJ3RlNOdU5vMTZyQ1hDVEFqWUdFMFZNc0g5RitkV01WeldUT3pUeHdrS212aVlwWmQzSWtNOWZnS3NFbThEU3ZCQU9mc3Fja3hVMGNtdllwL3BJSjhpZ1BNRXg0Ym13d0dHYkZYL1FqSjFKUWFOWlc2OG1KVFRJLzREU1YxYTZqcm1jVjZnZ0NmQlRBbW9ab0tuMmdwSlphUkxlOTFzNU9sK2ZTMkdmN3Z0ZjhnQmpRRTVMRWdVVElMbG12bG9QZ3RiclBxYldLOHRWQnVYZ2hHU3JnWGJsNzk1L3FhYzVmbE4rbERKUVlrR3JhVDZlM0NYa1gvSkI4QmFSdEl5T2FoZWd2R1JYb0xnbS81ZzNEK3ptK21pNHF2RVRmNmlvS2ZveSt4NVlhSU5lemNRRDJ1R1hnWWoxaXFoNUVKcnZhR0s1UUNoc1d1UnVzSGJ3djZERk9vTEZ1bXJZQXpFOCtISjVCU1RxcFlNS1E1b0RwdDErZFlRNCIsIm1hYyI6IjZkODY3YWU0YTdlZjA5NzAyMWM1YzMwMjQ2NzZjNzg5YjEwYTBkZThmZjA3MGQ1MjRkMGZlMjMzNDM2Yzc5ZDQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+