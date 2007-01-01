Афиша Обнинск
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге 10 улиц останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
05.11, 12:27
1 1375
Читайте KP40.RU:
Ремонтные работы пройдут в четверг, 6 ноября. Список адресов опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • Ул. Тельмана, 16, 16а, 18, 37, 39,
  • пер. Литейный, 2, 3,
  • ул. Телевизионная, 7.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Хрустальная, 13-25, 31-44,
  • ул. Заводская, 24, 34,
  • ул. Стекольная, 24, 49,
  • пер. Хрустальный, 1-11.

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • ул. Высокая, 2, 11, 11а, 13-21, 31,
  • ул. Пухова, 6,
  • пер. Чичерина.

