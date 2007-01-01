В Калуге 10 улиц останутся без электричества
Ремонтные работы пройдут в четверг, 6 ноября. Список адресов опубликовала «Единая дежурно-диспетчерская служба».
Отключение с 8:00 до 17:00:
- Ул. Тельмана, 16, 16а, 18, 37, 39,
- пер. Литейный, 2, 3,
- ул. Телевизионная, 7.
Отключение с 9:00 до 17:00:
- ул. Хрустальная, 13-25, 31-44,
- ул. Заводская, 24, 34,
- ул. Стекольная, 24, 49,
- пер. Хрустальный, 1-11.
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Высокая, 2, 11, 11а, 13-21, 31,
- ул. Пухова, 6,
- пер. Чичерина.
