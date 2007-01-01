Калужане с ипотекой отдают банку больше половины доходов

Рейтинг регионов по ипотечным платежам в среду, 5 ноября, опубликовало агентство «РИА Новости».

Калужская область заняла 42 место. В нашем регионе семья с двумя работающими людьми платит за ипотеку 55,7% от средней зарплаты в месяц.

Как пояснили составители рейтинга, расчёт основан на реальных данных по ипотечным кредитам за последние три месяца - с учётом действующих ставок, сроков и сумм займов по состоянию на август 2025 года. При этом доходы рассчитывались как средняя чистая зарплата двух работающих за год - с августа 2024-го по июль 2025 года.

В лидерах рейтинга оказались Чукотский автономный округ (отношение ипотечного платежа к средней зарплате – 23,5%), Ямало-Ненецкий автономный округ (28%) и Республика Ингушетия (28,4%).

Соседи калужан на следующих позициях: Москва – 15, Тульская область – 29, Московская область – 47, Брянская область – 67, Смоленская область – 68, Орловская область – 69.