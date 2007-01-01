Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за дома в Калуге

Аварийным дом признали еще в 2017 году, но до сих пор не расселили.

- В здании 1900 года постройки деформирована и протекает кровля, что приводит к затоплению жилых помещений, - прокомментировали 5 ноября в Следственном комитете. - Вместе с тем в 2017 году строение признано аварийным и подлежащим реконструкции, срок расселения граждан установлен на 2027 год. Однако до настоящего времени благоустроенное жилье им не предоставлено, сотрудниками управляющей организации мер к проведению ремонта крыши не принимается. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

Глава СК России Александр Баыстрыкин поручил возбудить уголовное дело.