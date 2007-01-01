Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка рассказала о свалке в микрорайоне Солнечный

Евгения Родионова
05.11, 12:10
0 401
Читайте KP40.RU:
Во вторник, 4 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на уборку контейнерной площадки в микрорайоне Солнечный между домами №8 по улице Аллейной и №68 по улице Маяковского.

По её словам, проблема с уборкой не решается с лета.

— С 5 августа на портал госуслуг «Решаем вместе» подано обращение об уборке данной контейнерной площадки. Как решают видно на фото, - написала женщина.

— Жители микрорайона вот так отмечают праздник, - добавила горожанка.

