Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Дом в критической ситуации: в Калужской области затопило подвал
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Дом в критической ситуации: в Калужской области затопило подвал

Дмитрий Ивьев
04.11, 12:33
0 834
Читайте KP40.RU:
Проблемы возникли в Козельске на улице Гвардейской.

Местная жительница 3 ноября рассказала о жутком положении в доме №38.

- На протяжении трёх недель в подвал дома стекают отходы канализации и затапливают весь подвал, - пояснила женщина. - Отходы уже вышли за пределы подвала и вытекают на улицу. Также по всему подвалу лопаются трубы с горячей и холодной водой.

По ее словам, запах канализации распространился на подъезды и в квартиры первых этажей.

- Звонки жителей дома в инстанции: водоканал, администрацию города, УК результатов не дали, жалуется жительница Козельска. - Просим создать комиссию по данной ситуации и ликвидировать проблему.

Ситуацию 4 ноября прокомментировали в администрации Козельского района:

- Последний раз чистку колодцев в этом доме проводили на прошлой неделе, в четверг. Очередная очистка запланирована завтра.

