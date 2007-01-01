В Калуге припаркованные автомобили мешают уборке
Ранее мы сообщали проблеме с уборкой территории на улице Тульской от перекрёстка Степана Разина до улицы Николо-Козинской.
По словам калужанки, ни разу за десять лет в этой стороне не убрали ничего: ни листочка на дорогах, ни снега.
Специализированное монтажно-эксплуатационное управление города Калуги прокомментировало ситуацию:
— Механизированная уборка прилотковой зоны проводится регулярно. Мы обратили внимание служб на этот участок, но зачастую полноценной уборке здесь мешают припаркованные авто. Следующую уборку планируем провести на выходных.
