В Калуге припаркованные автомобили мешают уборке

Ранее мы сообщали проблеме с уборкой территории на улице Тульской от перекрёстка Степана Разина до улицы Николо-Козинской.

По словам калужанки, ни разу за десять лет в этой стороне не убрали ничего: ни листочка на дорогах, ни снега.

Специализированное монтажно-эксплуатационное управление города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Механизированная уборка прилотковой зоны проводится регулярно. Мы обратили внимание служб на этот участок, но зачастую полноценной уборке здесь мешают припаркованные авто. Следующую уборку планируем провести на выходных.