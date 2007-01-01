В Калуге на Московской полгода лежит упавшее дерево
В субботу, 1 ноября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с просьбой убрать упавшее дерево.
По его словам, оно лежит там уже полгода.
— Уже более полугода уполномоченные службы никак не убирают упавшее дерево перед домом № 123 по улице Московской. Прошу принять меры, - написал мужчина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Постараемся до конца года убрать это дерево
