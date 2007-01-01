Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на Московской полгода лежит упавшее дерево
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на Московской полгода лежит упавшее дерево

Евгения Родионова
01.11, 15:29
0 323
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 1 ноября, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с просьбой убрать упавшее дерево.

По его словам, оно лежит там уже полгода.

— Уже более полугода уполномоченные службы никак не убирают упавшее дерево перед домом № 123 по улице Московской. Прошу принять меры, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Постараемся до конца года убрать это дерево

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InhuZnIvTzZIWnhwRXU1MGJORFFXd3c9PSIsInZhbHVlIjoib3hvM1JVYTFvWEVHUjI2MkEvOEl1ZUZ6OHU2ay83d0h0Sk44V3ZvaGlpamRhSGF1VlpIYnNDa2xzNFJYLzdEbklWTTR0SERadEd4bjUzbk5idG9IMHV5eml0TU1pcmxWV0kxUkRvSG9Sb2w2K2xNNkE0dGtRT3FVc2NRd1M2d3NWQ3dVQ09ObEk5S1RxU1pWOFpBeDlWcmpIbE5lZ2prMEtiY2hVOVppOUU4RTNDbHdjNkI4Mk9vVStUTGlyTytRUklzb3FZTjRNaDRjNzNpSXdKY1ZkV0VkMFo5TmU2WWZuWUwwaEJPeHBhRFlUSTRpNEo3RGE2dm5JNC9nUnB0cWpGWW9GdnpyeVhnZk9USCtpTlFVbkQ2Z1NLOWhjS2loemx4VnV0ZzA1K3dPQlJRa2hKWkw2TWEySkZrdDUxaFBmM0xDWUUzVko4ZVUwT0Q1NFFNb2F4Y1NBVVFIQ25WUDEvY2NlcVNpWDNrVVdlOFYwYlFmeStjS2JEeTJ2REdTSENSZnNQSEFQZ2ZVWkVnR1RJY0JoZGN6dUl5Q2ViTkorSUgvbTFwRVhoS3ZSUVdsbitTcVUxdVJaSTVOUFhERCIsIm1hYyI6IjA0ZDRkYTU2MmI4NWQ0MDczZmNkMzI2Nzg2ZjhlNzg5OWNiNGRmNDAzOTRkMjQ4OWNiOGVhNjkzODMyMmM4ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlB2VHlKZEFSVmZRNEtOOS9DN1FTZlE9PSIsInZhbHVlIjoieUtmRnp3RC9wZjd4S083QnM2bWJjbjdwOXlYWnIxY1Qrc00zNnBIbmkzVmFmbVc0RkNIMW9LbzRkVmcwMTBZaVc1bGMxV1RoM3NIU1k5ZEE3VDlMdGkrekhKNUNBUG1wcFpnNWVQZlVOd01PYjNNQkc4WXRlUkVxYWU2dlMvNzZUMFUzVjg4eGljZ0VkejhTYU5hNkpEeEdWVUY0UGNORytFWGg2cHd2a0VIWUYxc1V0N2dJbTZtNFdTZzdQaklldGIybDFoYmp5L3VFOWZFbVBHM2pSWGhaRmJuQmJjV09RZGZMVmdmc0tFT2pkUTJaNG1obk5BaWs2ampwMU5CVDBuRVhzTmNPNDNwZE5sNE1nSWRITWdFMGRObUlnTTdPUUNLQUpTMTA3ZHk3bHk2TUVrQ3U5Wnpvd2IrQnJ5bkFwc09aNjJZWXl0SHNNbUJMcU9rQUpLSzhGOU5rOGgwMTl0MGVueS9GeFMzaEJlNTE1YSs2S2VqMXBHSnZydjYyaFpSQ2tpbDhqaTJCOC9LaW9qdlJNWmh1YXlJMVlaRlVqRGMrMkEwU0o4bGdCVXRPait4ZUQzK2h3T3pWekVZeEdTTnlJekhpbHRkc2hvdWNaQUtzNkQ4N29ENWhLWjBYNTNLczE0dXhiTUtjeUNXK3JiNEZUSndXU2EzRjFjR21MdXI1S05oV0JwbDZINFNwSTZpZ0VYeVZWdkxDL2ZaNFZmMzM1WnQvbmhxV090Yks3UC9kdDhMd05VcS9VRE9LdDFRa2FMMUJHaEl6TTcyYkZpbVNiQmI2L2J0bmpGR1RxN0dGT3IvNGdHTmVTMmR4UVZIbUN0NC9QZlR6V3dBciIsIm1hYyI6IjI1ZWJjYzQyNDg2MmQxYTU2OTAwMGU2ZWYyN2FhOGIwYzMzOTUzMTlmZWQ1ZWI0NDQ3NTE5NzBiZjM0NmM1ODUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+