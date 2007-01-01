Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге улицу Тарутинскую спасут от затопления только в следующем году
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге улицу Тарутинскую спасут от затопления только в следующем году

Евгения Родионова
01.11, 12:00
0 103
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ранее мы сообщали о проблеме с затоплением улицы Тарутинской.

По словам местного жителя, труба и колодец установлены в микрорайоне Малинники рядом с домом №273 на улице Тарутинской. Вся сточная вода идёт мимо этого колодца, размывая обочину и затопляя Малиновку. Зимой образуется наледь.

Управление городского хозяйства Калуги прокомментировало ситуацию:

— Два года назад, в районе поворота на автошколу на улице Тарутинской, были проведены работы по обустройству дождеприемного колодца и укладке водопереливной трубы. Эти мероприятия были направлены на минимизацию накопления ливневых вод в этом районе и стали первым этапом в решении данной проблемы. Следует отметить, что поставленной цели мы достигли: сейчас вода, которая скапливается в этом месте, в основном стоит в участках, где асфальтовое покрытие уже разрушено, и это никак не связано с выполненными ранее работами.

— В следующем году, в весенне-летний период, мы уже запланировали работы по переустройству дорожного покрытия данного съезда. При этом важно подчеркнуть, что дренажный колодец, установленный ранее, не предназначен для полного перехвата ливневых вод с улицы Тарутинской. Его задача заключается лишь в том, чтобы минимизировать этот процесс, особенно в условиях отсутствия централизованной системы ливневой канализации в данном районе, - добавили в ведомстве.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkxCWUNvMk9LOWxqM2QrUHlxbVBrbHc9PSIsInZhbHVlIjoiZHBhS3Z6QTZLRXZKblJDRCt5dXhUTzRKM1VuZGlURGxMcnprUVlBcURsMjlKTWZvQytsSHk1d01qSmZXdlIra2hINktGa2pvNkJObFByMlE2bEF2V0dsczVZV2Y5bWp3SElFb3FJK1U4NTFWVFFUWWp3T3VtWW9iaXhLOXNncytGbVFVb3FpejRubDE2dWZjd3Jmd1VXRGtDUmt2S3o1UEppZzhzaFh6OWFxTFpnZnZacm9NZnJMOXN5TS9YU0ViSERJdExWN3luZHBTRVhiYU5YZjJwaW5CWHpBNXpwa0cyaDl6SzJ3Zzh4WmtDWkY2dXljNldYNEplcnQxc09RdjZBR09pcVRMb3lXNEFLQ0RVTXJ3OUJQaTlXTDd0cVppa3libmh1QUp3SDlDeVhNcGpqaE42YWtRK0krSzk3K21WR1Y5dTh1OVNFQzdoZmJONzRkTVRXL3NOcG9oT1VXU0d0ejRqdzM1NFR6RndMd0k0TlZkMVJWSUV1N3VveUpXYVpMaTJyK1FGN1J4dEJobjNHbEl1d2ZFNEdDRTNyRDVXanhMdjdkaEErakVSR1ZxQ0llME1sWWk1YWJWcEdnTSIsIm1hYyI6IjdmZTdkYTQ4ODJjMzNjZjljZDc0ZDBiNzNjNjAzMzQxOGVjNmNiYWU3MzE0OTYwODhjODk0MTRkOGNkZjc3NjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjRNTStZdXkyazkraU0rNEhTOWJvZXc9PSIsInZhbHVlIjoicy8zZEdaZVhZTG9pOHVpSWhuRzlqVDhiU3JhcjVYbFY5Vm5yZGc2VzR4aEUvOXNhQTF4QUdEeUZlKzliQmtPSUVSUFJDRnNBV2hCWXdobDlnUWpPODBTUDcyVHo3WHQ1VWJqNUp6cHJtaXV0VVdwZytoWGJualpmOUdaYVBnVHJJYzRqa1BOcWlHSW80MHhRTFdrMzVsakZrSWhUWU9wbGhmeE1XS1VzMXhTOUlBNFN4VHVPQWhBaXNCQ1ZaREVtY21WaGZKTm5DSS9Sd2FsalRNNEY3RWtiZDBKdDNVcXExd3REL05vbWFlMDl1Y0xGTnQ2blhzenVzVVNDZkY1MkwwZDZHUDc5SnZlY3NySXkxUlFNa29hejlxYlZmeERJNTM5TVQwZlFYMU4yaVBZMUVIM3Q5YUs2YUZlaHJOSzROOW5xZGFkYXVxaUtBdmR1NlRMU3kvMkxVeXY1eHE2OE9ibFVwQ2FIYXZlUjdLWnA2cHRXTjlqQUpVdExHcFhvcU15K3ZXbStmcTRWdW5PRCt3UXRHdTdCSHJVdjdST2orbnlvcS84aEhSWTkrTjIremZUeE1FZXVPMWEyRDJ6ODdZQXVrem1pYjZReEkvYmZpZitvdDNqdHJBWFFvMXJuc2g1d2ExdDg3ektNcWtxblUyZWIxNVpxRmFGZTl6ZTdGVHdIM2ZPd21KcEhlVDBvUkJ0T1drR3lJVEQyUDlHSG1xT1pERXNSQUNxZStwVUpJVVB5SzVvbGZucEZrNTJKeWtwWXJGczNjVC81ZEJtVTkxQldYTm1mcWozazMweFh1ZTJwVXVZMnorVlhZdG5WelRaUGI5b0ZUREpJZnhpTSIsIm1hYyI6IjJiYzc4NzRlNjJjYjg2MTUzYTUxMWY3M2Q5NTRjODJjZjcxNTczYjEzNGU2OWFlMDdhMTNjZWVhNmYzOWI1MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+