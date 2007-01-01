В Калуге улицу Тарутинскую спасут от затопления только в следующем году

Ранее мы сообщали о проблеме с затоплением улицы Тарутинской.

По словам местного жителя, труба и колодец установлены в микрорайоне Малинники рядом с домом №273 на улице Тарутинской. Вся сточная вода идёт мимо этого колодца, размывая обочину и затопляя Малиновку. Зимой образуется наледь.

Управление городского хозяйства Калуги прокомментировало ситуацию:

— Два года назад, в районе поворота на автошколу на улице Тарутинской, были проведены работы по обустройству дождеприемного колодца и укладке водопереливной трубы. Эти мероприятия были направлены на минимизацию накопления ливневых вод в этом районе и стали первым этапом в решении данной проблемы. Следует отметить, что поставленной цели мы достигли: сейчас вода, которая скапливается в этом месте, в основном стоит в участках, где асфальтовое покрытие уже разрушено, и это никак не связано с выполненными ранее работами.

— В следующем году, в весенне-летний период, мы уже запланировали работы по переустройству дорожного покрытия данного съезда. При этом важно подчеркнуть, что дренажный колодец, установленный ранее, не предназначен для полного перехвата ливневых вод с улицы Тарутинской. Его задача заключается лишь в том, чтобы минимизировать этот процесс, особенно в условиях отсутствия централизованной системы ливневой канализации в данном районе, - добавили в ведомстве.