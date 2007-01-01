В Калуге на Кибальчича уже третий день идёт красная вода из крана
В субботу, 1 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на проблему с водоснабжением в доме №13 на улице Кибальчича.
По её словам, уже третий день из крана течёт вода красного цвета.
— Третий день красная вода из кранов! Когда нормализуется? - возмущается женщина.
Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Такая ситуация может наблюдаться после проведения ремонтных работ. Во время заполнения системы в воду могут попадать примеси, такую воду необходимо слить. Эта проблема временная.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь