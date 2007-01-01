Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге на Кибальчича уже третий день идёт красная вода из крана
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на Кибальчича уже третий день идёт красная вода из крана

Евгения Родионова
01.11, 14:00
0 232
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 1 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на проблему с водоснабжением в доме №13 на улице Кибальчича.

По её словам, уже третий день из крана течёт вода красного цвета.

— Третий день красная вода из кранов! Когда нормализуется? - возмущается женщина.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Такая ситуация может наблюдаться после проведения ремонтных работ. Во время заполнения системы в воду могут попадать примеси, такую воду необходимо слить. Эта проблема временная.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlpnclRodmswUkZmZ0sraFFZeGxCeUE9PSIsInZhbHVlIjoibk9lYTJMMDlFYWxOWXFBUFdIUzZFNlM1bWNLQ2QzMVZqY0VkT2RUZllBQmtSOFFYZGxEc1RqNWtSK3NudThScWJ4dFlOVWRDeUhxK1ZVaDdEcGJrYzMxUndOaUk5SzlSOS9aVnlTaThScGQrbmkwMXJKc1g3ZUJFK3hnbzhtMjFzTVBTcFZ3MnlSKzNxQWgvQzFhTkhxUGFDaW5FNDVBOUZsTldnNUdZbDY5aFkrZTluUDFqbE1YVm1CUjQrV3VtN1QvMzVURllqMDh1dmtMV1BuU0F4ME9ycTVjcW9ZOU9ib290SG1KQm90aERHdm55WVJySnROMS9TT3Q0azB0dHFwSjJ3L3FLNTVzLzVyYWJhRHBtcHFBZGtLcmRsZW9PWVJ6SGxabThvdUFxcXNmTHlTZjh4d0s5OE5zdlVZQXVCS1pNQUZEOElCbi96WHJUa2V0YVZwWWJGTzQzY2l6bDVBYk1HUGduWDJIY3phTmxvbzhmdVlOVXZQSHV4dGFxazZ3eEVwTjl5S2FKMnEveUIzT29vZWo0R2VqdzlQVjNlczNFSkU5UGlrTlY3ZjBqTTFwUjB2bHdQYkJqNXNmYyIsIm1hYyI6IjczNTA5MjhlMjkyOWI2MGFiMmJmMmQzYWRmMzg1NTFmZjM0MzdhY2MzYzllZmRlZmJjMWEyZTVlNGVlZDU1YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkZtN00xemh1NktXQnhBRkdvbDJFQVE9PSIsInZhbHVlIjoielNjejQzS2pVaFhXbzZSZnpyaXBtRTZmWUtMMmRPNGNxamdSejR3amlxemFQUjBrTUEzOXpoUWpkL0tGenF0U1VsVXVlcnJhTkJTeHZoMGU1cEh2Y2RML20wMi8wR0RuS3pvWnhzSTFZN0ttMGRDWm9KZE5kNmJ5NnRSWlhHS1VZZUE3UTQ5bVU0OWtobmxYVUVvdHpsU3Vhc25BRWN5Y2tlczhnQ0VSVmI5Snk3aW9FSlhDWnpSc2xMS0oxYkk4ek5lNCtTVVZwbFpZQ29lMVU0MDJIaXVXUERid2FBTXdFSU9BMmJzSFlNSnhORUZaVGxXd0RoUG9pSzI1UzZFZHZCY1B0TEMwQnNacE5jQmNxUlNrWXY4V2dRT0RjS01sTVdwbStnaFZydVB5M3J4MGZKTDBCcGVHQU1Nd2NqWGMxaTdNdURrMnFoZDFDWnVLT2hkMDZoendhRlkycWNvWXBJZmR2RW50UHBhZVZwOEt4YjJ5SXVVVlJxT2wwdm1jeGFwRnEraUZJeFdJUnZPK2IwdWFkNlkwM25sbWZ0eXF0MWd0aUhnYUludjVhQUdGWkM4d0U3Uks0bW82TDZNb3VwTEgvR2x5SjZLQThSdkJMSko5U1Y3WHhNaXVjRUF5NHZ2RE84U29aSDY5Tk9EaHRORGo0akl0VlMrTEQzREhHbUJFMGJkRnBycVhVMnVXS0JlZDVOWEppamdJL0FpZlJidVNxNTB3eWl6R0RkK3dCMXhJbEh2ZDBjSFdmeVcrVk95dVZvaHFhMXRzTE1NRXJaU3dqejdJTGhBc2NRZDVrT2tZT3crMWh4UnVFRys0c0x4Mkdtby9Db0EvcndPeCIsIm1hYyI6ImZkNzIwMTk1MGFjODQwZjNjMWRlZDc5YjUzNmM5ZmIwNmEzMjY1Y2E4YzYyMGU5OGRlMTdkNjEyYzk0MDY5MTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+