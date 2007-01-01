Жительнице Калужской области отказали в расширении участка за счёт общественной земли

В пятницу, 31 октября, объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции сообщила об отказе в иске жительнице села Гремячево Перемышльского района.

По словам пресс-службы, женщина намеревалась увеличить свою территорию за счёт соседнего муниципального надела, но Козельский районный суд встал на защиту интересов других собственников.

— Гражданка, владеющая домом и землей в селе Гремячево, обратилась в местную администрацию с просьбой выделить ей часть соседнего участка, чтобы расширить свои владения. Ей ответили отказом и женщина решила оспорить решение в суде, - пояснили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции.

— Спорный земельный участок является территорией общего пользования, используется в качестве проезда и прохода к участкам и жилым домам, поставленным на кадастровый учёт гражданами села. Передача земельного участка приведет к изломанности границ и полностью закроет проход к другим участкам, - установили в суде.

Суд решил, что требования гражданки необоснованными и отказал ей.