В Калуге мусор лежит уже неделю

В пятницу, 31 октября, в нашу редакцию обратился читатель с просьбой осветить проблему с вывозом мусора перекрёстке улиц Тульской и Фридриха Энгельса.

По его словам, около мусорных баков уже неделю не убирают мусор.

— Я обращался в коммунальную службу, в ответ услышал, что они выезжают не по заявкам, а по графику, возможно через неделю приедут и уберут.

— Там вероятнее всего уже завелись мыши! - добавил читатель.

Управление городского хозяйства Калуги прокомментировало ситуацию:

— Уборка несанкционированных свалок (а это именно такая) производится по определенному плану. В течение недели уберут.