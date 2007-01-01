В Калуге дерево висит на проводах уже две недели

В четверг, 30 октября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на проблему на улице Пухова.

По его словам, с 14 октября дерево висит над тротуаром на проводах и его никак не могут спилить.

— Находится оно напротив дома №55 по улице Пухова, висит с территории школы №17. Также, рядом находятся школы №2 и №19, соответственно детей в этом районе много, - пишет женщина.