Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калуге дерево висит на проводах уже две недели
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге дерево висит на проводах уже две недели

Евгения Родионова
31.10, 13:51
1 461
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 30 октября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой обратить внимание на проблему на улице Пухова.

По его словам, с 14 октября дерево висит над тротуаром на проводах и его никак не могут спилить.

— Находится оно напротив дома №55 по улице Пухова, висит с территории школы №17. Также, рядом находятся школы №2 и №19, соответственно детей в этом районе много, - пишет женщина.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
20%
0%
0%
0%
0%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik10R3JnN1hWL0gwTS9NLzFPTExjVHc9PSIsInZhbHVlIjoibnFZYmNwOVBBU3VqYWZrbXVGeC90ZCtCZFh6bnpaVTFLVDdFcXJES3VOb05keWVJM0RXYU1TbldnbHYxRUszS2F3Z0hCUkhSMUlLZVZzejZLeWRHZ0x0TXoySzZyVndzaTdnc0tNR1EwL0RCdUdBZFFUNVJZb0tGZVV3U1FPbzBncWY2L2JqSzhpMnhoTEl5TDBIWFBsNmlXdUVTT01WenBrZnNjbUtpak8vZjVaaXl6cEZzUmQyTmk1c2srNCtLN2RtMVVGM3pSVTZGRkE2UnBaN1MyOHplQTdBcWw2eGpiRzROZld0ZFJBbkVzcHIyUWdZRFBOWCt0R2tUNUFPK2phSjdmUUExZEVRK28rQjhrVDVvdGY2R1ZnUTJPRjBSRlN6RHFJekxnRlRBc24rYStzMFAwWWhubzBmWDJ6L2ZxcjZLR0o5anFmMUdpY0RoSWY4cXAwMnlkdUpNNjFmYk9EM3RGRS9LcHFkemNsbEpadUVCV3RCQSt4SGtTR1h6NFJ1TEcwaWVpK2kwQXNwZEpFMUhZeWJoT0doR3A5QjRFZXp3QnhRVm5KQ0t3NStaQ20ySklYWFlnOVZMZEFjMSIsIm1hYyI6ImU4MDc5MDdhMDJkODBiZjAzYWExYmE4YjlhNjZjYjU3ZDM5ZjQ0NDFhNjcwZmIwMzk5NzM1YzdiY2Q1NmQzNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkczcFRTSTZ6Rk9uRDBYVjJ6Njd2c3c9PSIsInZhbHVlIjoiNXpPK2tsU3UrUm1kaHVwMVBueUV6YXY0MWlBL2NtcTFiajIwR3JyUEFBRC9uNnZ1bGhyMGZQYU42K3hVOGdiMmhZbXQ0dmp0WGpxeHBFejVXbHppREFrbWZkTXphaWIwUlNISjRQVFFNRmhEcWJ2WXVWOXZmRkVxanRFZ0llelBOanlkNFJ6OHFBVjROZW1sRzR2SzhUSFJzV2dlSlpIcy84NXhoLzJMUTI3UnNJbVU5NldYdXNNVVVBVUpzNmU5NTY3Z1YwclBhY2FLMElGWnRObHNlNVUrOW5iM1VYZUFLT08zbndEQ0NaL21zUkM5SDNzRFJOODU0OElIeHZteXp4bGdhNzJ5YVRNK0pRTTJGZXFteHFGeVVnTy9XUmpMRGN5bE5Ua2dmZDl5WEpTQ1VjNkJtTE0vYTM2YkdSdWNDYUdxZk1VOWJXcHJrYnVDVGlxMGxXOEZXUEFhcmM1WDE0aTMrSEM1VkhDQ3p0djZzYS9kVVM2VWp3YVNuMkhqWVhtVDEyM2MyYTcxYXRmNTBuS2ZuZk5TWFN0N1V5b1YwNTNmRGlMcWhWV1ZjdzVSeDdzeEtQMXRJZmJ1a1ZkdzYyT0ZTK2J4VVd4Mm5yNmQ1UHcrazR4NGhhV0k2alNaWjNjL0Y3a1ZSSldGUFBBTDRVME0yTUJpQmpSRkhKTnZGTHl3cDNpSHVNVHNGdWllaXBnOEJaMzN5MkhFdXI2UGNYcDJVV0NoMWFTWGZMbWZmTlFsZythbVRVbm92VXVTRlJodkpJUzNNcEtGZnJ5a2haUHVyNjdGcysvdzR0YnNTeE9OS2lRY0RDZ3pyNHo1R2xpalpDeisxYkdKWTlMUCIsIm1hYyI6IjYxM2Y0YTQ1ZTJhOTc3ZTYwNWIwMDliZGNlMGJkMGVjNGJjNGRlNmQ2ZTQwYzA0MDU4OTYzMDhjNDZjNmQ5NDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+