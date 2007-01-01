В Калуге реставрировали дом на улице Луначарского
Работы завершились в доме №4, который расположен в районе перекрестка с улицей Тульской.
Это «Жилой дом учителей Николаевской гимназии», который является объектом культурного наследия регионального значения.
- Его фасад украшен характерными элементами, которые отражают стиль и эстетику начала XX века, - рассказал 31 октября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков. - Это место, пропитанное духом просвещения и хранящее память о людях, посвятивших себя образованию.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь