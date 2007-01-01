Афиша Обнинск
В Калужской области рассказали, сколько человек переселят из аварийного жилья
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области рассказали, сколько человек переселят из аварийного жилья

Дмитрий Ивьев
31.10, 09:57
По новой программе получают квартиры люди, чье жилье признали аварийным с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года.

В 2025-2026 годах планируется переселить 760 человек из 27 аварийных многоквартирных домов общей площадью 9,6 тыс. кв. м, сообщил 31 октября министр строительства и ЖКХ региона Вячеслав Лежнин.

А всего в период до конца 2030 года новые квартиры появятся у 4700 человек из 217 аварийных домов площадью 71,63 тыс. кв. м.

