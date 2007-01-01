В Калужской области спилят упавшее дерево

В четверг, 30 октября, жительница Медынского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на обрушение дерево на дороге между деревней Кочубеевка и деревней Александровка.

По её словам, грозит обрушение дерева на дорогу.

— Просим решить вопрос с опиловкой дерева, чтобы избежать нанесения вреда здоровью и имуществу собственникам участков поселений вдоль дороги, - уточнила женщина.

Администрация Медынского района прокомментировала ситуацию:

— В течение двух недель выедем на место и проведем опиловку дерева.