Недвижимость и ЖКХ В Калужской области спилят упавшее дерево
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области спилят упавшее дерево

Евгения Родионова
31.10, 11:37
В четверг, 30 октября, жительница Медынского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на обрушение дерево на дороге между деревней Кочубеевка и деревней Александровка.

По её словам, грозит обрушение дерева на дорогу.

— Просим решить вопрос с опиловкой дерева, чтобы избежать нанесения вреда здоровью и имуществу собственникам участков поселений вдоль дороги, - уточнила женщина.

Администрация Медынского района прокомментировала ситуацию:

— В течение двух недель выедем на место и проведем опиловку дерева.

