В Калуге устранили проблему с "фонтаном" на Суворова
В четверг, 30 октября, жители Калуги оставили комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему протечкой на улице Суворова.
По их словам, фонтан хлестал с 17.00. Улица Суворова чуть не превратилась в реку.
— Воды нет уже второй раз за 5 дней (хотя всё лето меняли трубы по всему району), 26го сидели 8 часов без воды, сегодня опять уже 4 часа как нет воды, - пишут калужане.
Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:
— Ночью специалисты Водоканала устранили утечку. Подача воды восстановлена.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь