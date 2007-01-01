В Калуге устранили проблему с "фонтаном" на Суворова

В четверг, 30 октября, жители Калуги оставили комментарии под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему протечкой на улице Суворова.

По их словам, фонтан хлестал с 17.00. Улица Суворова чуть не превратилась в реку.

— Воды нет уже второй раз за 5 дней (хотя всё лето меняли трубы по всему району), 26го сидели 8 часов без воды, сегодня опять уже 4 часа как нет воды, - пишут калужане.

Министерство строительства Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Ночью специалисты Водоканала устранили утечку. Подача воды восстановлена.