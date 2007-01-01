Калужанка попросила убрать листья с дороги

В четверг, 30 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на участок дороги.

По её словам, на улице Тульской от перекрёстка Степана Разина до улицы Николо-Козинской не проводится качественная уборка территории.

— Ни разу за десять лет моей работы в этой стороне не убрали ничего, ни листочка на дорогах, ни снега. Когда там сугробы выше машин, на эти сугробы машины на заезжают, а ставят рядом. Из трёх полос, получается 1,5 полосы. Грязь от листьев в данный момент просто зашкаливает, если наступать на эту жижу, то можно упасть, - пишет горожанка.

Городское хозяйство Калуги прокомментировало ситуацию:

— Механизированная уборка прилотковой зоны проводится ежедневно. Мы обратили внимание служб на этот участок, но зачастую полноценной уборке здесь мешают припаркованные авто.