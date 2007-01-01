В Калуге плохо убирается территория рядом с сетевым магазином
В четверг, 30 октября, жительница дома №19 по улице Моторной оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на проблему с уборкой территории рядом с сетевым магазином.
По её словам, уборка последний раз была в июне.
— Из-за опавшей листвы плохо видно весь мусор. Наверное ждут снега, тогда вообще не видно будет. Весь этот мусор валяется вплоть до детской площадки. Когда будет порядок? - интересуется горожанка.
Госжилинспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:
— Сообщили в УК о необходимости уборки на придомовой территории дома №19 по улице Моторной.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь