В Калуге плохо убирается территория рядом с сетевым магазином

В четверг, 30 октября, жительница дома №19 по улице Моторной оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой обратить внимание на проблему с уборкой территории рядом с сетевым магазином.

По её словам, уборка последний раз была в июне.

— Из-за опавшей листвы плохо видно весь мусор. Наверное ждут снега, тогда вообще не видно будет. Весь этот мусор валяется вплоть до детской площадки. Когда будет порядок? - интересуется горожанка.

Госжилинспекция Калужской области прокомментировала ситуацию:

— Сообщили в УК о необходимости уборки на придомовой территории дома №19 по улице Моторной.