Главная Новости Недвижимость и ЖКХ На окраинах Калуги отключат электричество
Недвижимость и ЖКХ

На окраинах Калуги отключат электричество

Дмитрий Ивьев
30.10, 08:03
Ремонтные работы запланированы на пятницу, 31 октября, сообщили в городской администрации.

С 9:00 до 17:00 без электричества останутся:

  • Ждамирово,
  • Перцево,
  • Тиньково,
  • Хитровка,
  • СНТ «Родник».

жкх
