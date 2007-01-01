Афиша Обнинск
Калужанин рассказал о затоплении дороги на Тарутинской
Недвижимость и ЖКХ

Калужанин рассказал о затоплении дороги на Тарутинской

Евгения Родионова
30.10, 19:42
0 118
В четверг, 30 октября, в нашу редакцию обратился житель района Малиновки с просьбой осветить проблему с затоплением улицы Тарутинской.

По словам местного жителя, ранее была установлена дренажная труба на противоположную сторону дороги- в лес, два года назад- с дренажным колодцем. Труба и колодец установлены в районе Тарутинской дом № 273.

— Сделано всё некачественно, вся сточная вода идёт мимо этого колодца, размывая обочину и затопляя Малиновку. Зимой образуется наледь. Неужели нельзя установить люк правильно, чтобы сточные воды шли в дренажную трубу, а не мимо? - пояснил калужанин.

Мы попросили ведомственную организацию дать комментарий по проблеме. Ждём ответ.

