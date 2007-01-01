Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калугу ждут новые отключения электричества
Недвижимость и ЖКХ

Калугу ждут новые отключения электричества

Дмитрий Ивьев
30.10, 13:52
1 406
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ремонтные работы запланированы на пятницу, 31 октября, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Электричества не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:

  • ул. Поле Свободы, 93-107, 105-135, 131 корп.3, 4, 131к.1,
  • ул. Лесная, 12-24,
  • ул. Радищева, 1-15,
  • ул. Валентины Никитиной, 5, 7, 9, 15, 17, 12-20, 24, 23-27,
  • ул. Мельничная, 56/13,
  • ул. Зелёная, 59-77.

А с 9:00 до 12:00 отключения будет в этих домах:

  • ул. Дзержинского, 56, 60, 62, 64,
  • ул. Театральная, 15,
  • ул. Валентины Никитиной, 30.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
40%
60%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjRhS2pXMW5KR09QSXo4dzlFTU5VdGc9PSIsInZhbHVlIjoiWmFBVnZtSmlOV2pNcXh4c2xxMG15OCtzd2hYNklhbWRkWThmYkM4WjAwK1dtUy9iZFRHeEthYjFuZTBPb0Z0dE5FV0ZOL2FhTTNnaytWZDk5SmttNC96TWExZzVnSXN3dTZXeFhwK1NoQWNHMG9aYmIvU3lQaDg4Y2hBdGhIYllLc3lnTVF0Uzk0MTdsU2oweWYzdDlIVmxlaUIwdHVOUkRxN0thMzRNQURpVHU2dWlkUVdnckJpRW5DRG4zSnRYM1FOYlRMVjhPWngvanpjSFdFNlVRbWZWR1plTHZVS0J1MUZScTJQdSs4bThkVHVHaHlKd296ZnByVUI2eHZZZWNiVjRweDFyVGZpckhOby8zVnBYT0o0SG9VUzJEL0pDbGhZc3pNQlo0YkRxSHFjeEpKczF1L0xwWDVrVUNLaHFRTGJxVlQvYTVhQUQ1OVlhckx2bTl6VzBxRjBYbFhKd292THRyYVkxZUtMVWNTbk1SVVhuVW9HaXJPM3dxVnhscXhMcjlIeFFXWkI4MVVnU3hXSE93V1RBWUVkTjJvL0FUMWUvZlo5WnVKaWNOcitIeXhvK1BrZGxLanlHdEVNeSIsIm1hYyI6IjEwODViODlhYTU2MGY4MDg4ZWI5M2QzYjY0OWNkODVkY2QwYzkzMTIxZTczOTBmMTRiOWQ2NTQ1MWE3NTlmOWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InVOeUJLRTc4aFRDVHdtRGpJTUNJMkE9PSIsInZhbHVlIjoiZjJMdnBQb01ZbVpxNWozaXEvellmQjBkUXh3QXB0U2d4cmFSbG9wTnp0T29NZTdzclQwVnVadXRMUkxZRGR1ZVNpc0FiaGlWZ1JHMWZ5eng4OUpnWWpZWUVsOGJMaERUZ1kwV3J3bk9iVXRkY2Z3QXRRVUQ0OTNQYnpXazBCZzZCclp4cFpIbnp1SDdBbW9lNUtSejhnd21VakxOaTlhRytweTJzdnhXbmRSZXVoSEl6OTZDODMvdGdGS0x0TnFkK1dxd0pkdTNBN042bTk1bHo0QnFKZEdJUFdubWtvTFhkOEhRQlErcmNmUVlkWjJPU2daYU5mby9RdGVqcW54WEpDS3RqOXQvd2dHV1lKQVhrczJ4UFJyZDNHdXl1YlNXRGVnOEozcldSSVFEOStGZm9Zcm0rREVMOW9BTkdHSFRhYTV5MjI3MTJPV2V1Z0l2ckNJTUFzdmNpTUNtUmYrSlhmY3dLVHo2MlNXb3dpNmtHVmxrc0Z5cFBDVDVDSVJlYjJTaXlDVVhhdnlXTjJPamwrNFgrYzRaY2I1bXZLR1g1Q05GVkRVNVBvU3BJUmNXUTdjSzNOOWdMREl5UW82ZExOSVJuRVNIZE0rRkhVNk0yVStJMWJwNlpHeVFYR3ZqOXZUbVU5Y1N1SXF5eGNrV2V2ZFVEdU5rNkNtQVRDSHhVS3QrdWZQWmJZd201MHRjS1R0bElEZ0orOG8zUXdPeEZYcGRidktJN0FiNm45R1lCTGhidUwydTZlOGcxdGdMdjM2YlhXUGkyeHdDSmdOQzliZnZBY0Q3S1VxbEFLUWVCOHNxTnlVQWt0cEltbE9QU3NMNlNHbHRmLzdWTktnOCIsIm1hYyI6IjNkZjY3ZjgzNWZlZmYyMGRkZWI5MDBmNDhkNDZjMmU3MTE3MWQ3ZTc2YTMxMTIyM2EyYWQ2MjRhNjc3ZDE4OTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+