Калугу ждут новые отключения электричества
Ремонтные работы запланированы на пятницу, 31 октября, рассказали в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Электричества не будет с 9:00 до 16:00 по следующим адресам:
- ул. Поле Свободы, 93-107, 105-135, 131 корп.3, 4, 131к.1,
- ул. Лесная, 12-24,
- ул. Радищева, 1-15,
- ул. Валентины Никитиной, 5, 7, 9, 15, 17, 12-20, 24, 23-27,
- ул. Мельничная, 56/13,
- ул. Зелёная, 59-77.
А с 9:00 до 12:00 отключения будет в этих домах:
- ул. Дзержинского, 56, 60, 62, 64,
- ул. Театральная, 15,
- ул. Валентины Никитиной, 30.
