В Калуге два дома стали объектами культурного наследия
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге два дома стали объектами культурного наследия

Дмитрий Ивьев
29.10, 12:25
Этот статус получили «Дом Свечниковых», 3-я четв. XVIII в. на пер. Карпова, 5 и «Дом И.Н. Захарова», 3-я четв. XIX в. на пер. Карпова, 7, сообщил 29 октября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Дом 5 по переулку Карпова на протяжении XIX столетия принадлежал семье калужских мещан Свечниковых. В годы Первой мировой войны или чуть ранее у здания менялись хозяева: сначала владелицей являлась В. Нестерова, а позднее – М.Г. Маслова. У последней в 1920-е годы здание было муниципализировано и передано в ведение Горжилуправления.

Дом 7 по переулку Карпова был построен вольноотпущенным Н.И. Захаровым и принадлежал ему как минимум до 1901 года, а позже его сыновьям. В советское время дом использовался под коммунальное жилье.

