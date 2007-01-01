Козельчане требуют решить проблему с ремонтом дороги

Во вторник, 28 октября, жительница Козельска оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «Вконтакте» с просьбой решить проблему с ремонтом на улице Мичурина.

По её словам, работы ведутся без проекта, рабочие не знают, где проходят линии водопровода, газопровода и военных кабелей.

— С начала сентября на улице ведутся работы по прокладыванию новой линии водопровода, как нам сказали "на всякий случай". Мы с 2010 года сами ремонтировали дорожное покрытие (укладывали руками куски старого асфальта, заказывали несколько машин шебня и т.д.). Сейчас же дороги на улице просто нет: глину, которую выкапывали для колодцев, выбрасывали прямо на дорогу, весь щебень тяжёлая техника вдавила в глину (так как эту глину просто разравнивали по дороге), одна сторона дороги теперь ниже другой, во время дождей машины просто скатываются, как по льду, - рассказала о проблеме местная жительница.

— На улице живут семьи с детьми, пожилые люди. Пешком пройти просто невозможно! Как ходить детям в школу, нам на работу? Даже такси отказываются заезжать на нашу улицу! - возмущается женщина.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Работы продолжаются и ведутся согласно проекту, завершить их планируем до конца года, после чего будет выполнено благоустройство.