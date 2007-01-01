Афиша Обнинск
Власти объяснили, почему в Калужской области постоянно отключают воду
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Власти объяснили, почему в Калужской области постоянно отключают воду

Дмитрий Ивьев
29.10, 08:59
1 625
Читайте KP40.RU:
В четверг, 30 октября, Калугу ждет очередное массовое отключение воды.

Также ремонтные работы проходят в Людиново и Кондрово.

В соцсетях жители возмущаются, что так часто приходится сидеть без воды. Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин в среду прокомментировал ситуацию.

По его словам, в большинстве случаев воду отключают не из-за аварий, а для проведения планового ремонта.

- Износ водопроводных и канализационных сетей в области превышает 70%, поэтому обновление коммунальной инфраструктуры - приоритетная задача, - пояснил министр.

