Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области предотвратили подтопление домов местных жителей
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области предотвратили подтопление домов местных жителей

Евгения Родионова
28.10, 20:16
0 97
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 28 октября, прокуратура Хвастовичского района сообщила о предотвращении подтопления жилых домов.

По словам прокуратуры, были допущены нарушения, которые привели к подтоплению близлежащих земельных участков и домов.

— Из-за ненадлежащего контроля за исполнением обязательств по государственному контракту на содержание и ремонт автомобильной дороги произошло засорение системы водоотведения дороги межмуниципального значения, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура обязала организацию «Калугадорзаказчик» произвести работы по очистке и восстановлению водопропускного сооружения и водоотводной канавы.

На данный момент работы проведены.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik82L0FKcDY5dCtmMEVzL1lmMlpkVmc9PSIsInZhbHVlIjoieTFzbDE4eHBweWxINUxmRmg3cGZrS2V6VFQ3em14RllJbUQvSEtjL2pJaCt4Z1dTVzRMN1o3eVhSNU91aEU4QklaQ2M0aHA1LzY5eHJIcitnSWN5Kzk2WUFSWkllZWlKaGIxWExNSFB6MzdwazV0NXlqWVlrQkFVbWo2VCtXMkpkTmNMU2lqY2NkL2ZoZnVUUGtBeVVSait1K1ZoWDBwUmFrOFJXanhveEt6YXpUOVJDV1Y2SnFPN0QwNjZpdG85NG9qYW9mejJlcTYyaWR6UGtGa1NKVlpSOCtvS2F1Q3RRNDRKcGhOM2c0cTRsWEhsNGNNN0JvSlVLMFBxODRZQk5vaDh3d0kxbG4xNHYwckI4cFA2c0ppU3g5TjVvbzZRdXhhT3M3d0hPV3RhNlI0ZVdjNlBNOFpyaklYMnl2Mm9uOXNKTm9JWlBFMVFFM0tJUmdTQ1dWMW84ZnlxQU90Wktjb3d4Rm94QWpNK0o2c2hoQUVzVGgyUEdmRkFneVF0S2lDeUZORE45d0Z4TzJ0STB4NFBkNzdpWHNGVzAzb0drcnhMRnpSZG9TM3A0dHY5Ym5QMy9BK1FaNTdqY3ZjciIsIm1hYyI6IjI4YTI5YWNhZGQyNDVhMzc3NzMxZWY5MDllNmM0ZDBmOGMwYTQxNDcwZjI2MDQ1NGJiODQ2ZTE2YzAzMzYzNDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjY0VGNaV3dPTlN5enBJTTBVN3VsTlE9PSIsInZhbHVlIjoieStMMlBMWXgxMUZTWDBBeFlJRCtETkV6dGJyUTNRQWxDdjdFMGJWemh0dGIzOVdGQUt3ZDh1dURMaWdscithSmVKZENYSDhBdFRjRlB5WTlDTzEzTXZTenpjWlNaTU4vdWNNS1Y1TllXbnJ2U2prU3NoMjRqdTdBTW5Rdy8rdjVMTUtnb01OQ0k4UGtvRzN4dmw2U2ttUkdJOWJzbVdqRElMS2lnVWRERU8xNFhsaUtjVm42M1NQdFpMVGphcEVVeDhEOTBKUmhOS2VEaXlQSEQwNUlNTGZhVC82RkVsQnJhelVzQ09sUElXUUY3NHJNL0k1eXl5cm5lSy9aTHRaNS9wUnhHY3hCMFBabnA5N1BlZTc1VFYvU3lOdlgrOHBndXdPYzI5OTVBSC95eXJGVllvdWx5L0dpeEFJUVI4RTJZQ205cDFaZzRKZU5hMmhiNnZsVzV1UllRRVVLeGE0ekZWdWJNRkdLVlVWZFlMcjZ0VjRXMjJEMTcvTEVYWXE3UFRBbGlNVkR6NUdmRkpNdDF2M3gyQS9CMmdVUkxqL1B0bW12TU8rOWYrVDNiNGhHNTdTZ2JyYkJNYmlJSkozR0tOekRaZWkvdFhoOGxZOFZTa3loZXh6ZVJEcEhFNjVleHlnT0c0QmM2L0haWTNVa0UvbnpIeDNldi9MV1lDZTBZZi9yclhOaC85NDdFbmFCREh3bHRydDNGNmJBUFdKU1R2TDA1ZWtGRGF5RjU1aWFrN1J5MlpqVzFTVGU0RENldEpCc3p5d1NYa0lENXBtcDBjRSsxWEJHOWMxSkVvUUY0VmYrYnhiS2oyZEwvZHVqU2xWVkxhd05TVFV6bXR1TiIsIm1hYyI6ImYwNTcwM2IzZGYzZWNkNWFhYmYyY2VhMzMxZGUyZDQ2MTExZDA1ZWJiZWViYWYzNzZiMzZlYWFjOTgwMjBmMWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+