В Калужской области предотвратили подтопление домов местных жителей
Во вторник, 28 октября, прокуратура Хвастовичского района сообщила о предотвращении подтопления жилых домов.
По словам прокуратуры, были допущены нарушения, которые привели к подтоплению близлежащих земельных участков и домов.
— Из-за ненадлежащего контроля за исполнением обязательств по государственному контракту на содержание и ремонт автомобильной дороги произошло засорение системы водоотведения дороги межмуниципального значения, - уточнили в ведомстве.
Прокуратура обязала организацию «Калугадорзаказчик» произвести работы по очистке и восстановлению водопропускного сооружения и водоотводной канавы.
На данный момент работы проведены.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь