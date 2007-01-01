Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области привели в порядок контейнерные площадки

Евгения Родионова
28.10, 18:07
Во вторник, 28 октября, Кировская межрайонная прокуратура сообщила об устранении нарушений законодательства в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами.

По словам прокуратуры, в селе Барятино возникла необходимость обустроить площадки для размещения твёрдых коммунальных отходов.

— Площадки не имели ограждения и твёрдого покрытия, поэтому управу Барятинского района обязали устранить нарушения, - пояснили в ведомстве.

Требования прокуратуры удовлетворены.

Контейнерные площадки для размещения твёрдых бытовых отходов обустроены ограждением и твёрдым покрытием.

