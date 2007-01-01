Девять улиц Калуги останутся без электричества
Где пройдут ремонтные работы в среду, 29 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Отключение с 9:00 до 16:00:
- ул. Поле Свободы, 105-135, 131 корп.3, 4, 131 к.1,
- ул. Новослободская, 20-60,
- ул. Промышленная, 41,
- ул. Первомайская, 75, 77, 91-101, 46, 48-52, 48Б,
- ул. Салтыкова-Щедрина, 39-69,
- пер. Никитина, 31-43, 29а,
- ул. Беляева, 1, 3,
- пер. Салтыкова-Щедрина, 1-15,
- ул. Подгорная, 1-25 (до 17:00).
