Девять улиц Калуги останутся без электричества
Недвижимость и ЖКХ

Девять улиц Калуги останутся без электричества

Дмитрий Ивьев
28.10, 15:28
Где пройдут ремонтные работы в среду, 29 октября, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».

Отключение с 9:00 до 16:00:

  • ул. Поле Свободы, 105-135, 131 корп.3, 4, 131 к.1,
  • ул. Новослободская, 20-60,
  • ул. Промышленная, 41,
  • ул. Первомайская, 75, 77, 91-101, 46, 48-52, 48Б,
  • ул. Салтыкова-Щедрина, 39-69,
  • пер. Никитина, 31-43, 29а,
  • ул. Беляева, 1, 3,
  • пер. Салтыкова-Щедрина, 1-15,
  • ул. Подгорная, 1-25 (до 17:00).

