Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Владельца участка в центре Калуги оштрафовали на 200 тысяч рублей
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Владельца участка в центре Калуги оштрафовали на 200 тысяч рублей

Дмитрий Ивьев
28.10, 15:10
1 1339
Фото: Евгений Чудаков.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Такую сумму должен заплатить хозяин земли на Воскресенском переулке, 8. Его признали виновным в нарушении законодательства об объектах культурного наследия, сообщил 28 октября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Летом этого года были начаты земляные работы, сформирован котлован. Земельный участок расположен в охранной зоне памятников истории и культуры города Калуги. В непосредственной близости от него расположены объекты культурного наследия, - пояснил Чудаков. - Закон об объектах культурного наследия обязывает застройщика проводить земляные, строительные работы при наличии в проектной документации раздела об обеспечении сохранности, согласованного с органом охраны объектов культурного наследия.

Также застройщик был обязан организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Решение о штрафе вынесено Калужским районным судом.

Новости по тегу
недвижимость
Лента настроения
16 оценили
13%
19%
50%
6%
0%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlmZ1E4cW5xRFdjUWlNa3d1c0FvM0E9PSIsInZhbHVlIjoiUnVjVWtxN1BxVWlXT0FsZHAxVGVXTjlBZWY3NEY3NHJaZXRvVGxMSkJZMlFoSFEzVnEvNy9qek03MU1FbUtHVGk2RUp6VGRBT0FpQkVadk44M0djNTBpTXV5TkxqVittcExiVlRvT0JTQWZtTzR5VDJ0M2R3VDh5SmViZG9pU3J0YmUzTHdVS0F0NUU1UVF0Y05jYU9zeTIwZzVnQ3pGM3JMeFNTQ3lyWmowWTRlZ2pLcmhGTDYwMDI2VlJIditub2EyblBmT05GYzRGa3VXbVlGcmRrUmpYYkR5TGZyRXpuMWowcFUvNUJCbDdJSDB1bWk1L2duUFY0ZDhhL3NsZ25UcXBGcUk2VFRJamtIZWxCMnI2cWMxamxBUWZBMzd0b0ZpV3Noa1JUZ0lQZWRaM1kvMHdjV1FuUm9UVTFuWTlOTVVma1cwbUJ2NkNOUEVQSzgvS1JZVkNWcUZSTlpocWlJTmxnRU5ESGkzWGFybklWQkdwWnQ5dlMvZ1d6RGd0V1FkTFpFZnBkc1Z2VXJjWFl2SGtaMUJsRVd5bGZRWU15OThpYnoyYkdzSmZyMCtEby9nTnNDUkNycVREdXdJMyIsIm1hYyI6ImRjNTNmODhlNjc2Yzk1MmU3MWM2MjFiYjI3NjQzOTA2ODA1MWM5YTc0MTJkMDg4MmUxMjhkYWMzMTdlYzI5MzciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdRdG9ScTdBMFlJdUswMHVuZUczdFE9PSIsInZhbHVlIjoiQ0hwRFN3Nml1MStjN3hVQU5kVjQwTTB4ZVhCaGVZWTRlRDlPdkcvNFFQMDBuUjdoUjdpNFhsck1IT1RpSUdwSllITklBM0h4MkpsR2taaTNsRmVoU0NsNE9oVU1XN3BMQUI1Q2luWGhLb2tEcXJTcUI3K3F4SmxUMDlobEdteERzUWZhaFNBUTJ2NWJWUEZlYld3ZFhUeFRUQ1crY2lVOGtsZ0xYcFI4M0c2SG1rVVg4enBQYlptR3JGVGp2K1k3YnQ1dHhpQUgwZmJMcm5IUk5zZ2hZaDFleGQrNm00d2pJclpDenNpTW56WTBxdTdWbytGRkxOZFM4bkRmc1hJTkJtMFd5bXovd1ZHZ1doR0FobzZ6UHh3RFJTemVKREhhdDZzZXd1YkF6ZmFQeUF3RlhEMHpIbndCN0FrNUtpN2srMkhyMWhrN1duaWFjTjNqL1VrQUpHVE1YWEoxcGlRd1dGdXlick1BNjVZcmVpYWhkK3pjY3RyREJkbGZtZU4wQ01LcFpPTnh1ZWhVNHpQaGM3OGxLQ0dla1JVK2FaSzNKSmNFUllQN2ZJNnArMFFqb20vdmtpeWt3RVMzN1R4dnJId0tkWnJsZFAwcSsxdHk3S25oamNEdnArSDlCNzdJdEJNaVU1YUxIK1cxb0JVOHY5NkZwVTV2K2dUV1pLcjk1ZEJiTG10L2c5NHRVdk5SMWFVTVg4RlFYT2ovZVpkMXJla2s5dThBR1BCWUszK2RvN3JhZTF1a2VxV0dEc0VWaTQ5cUZ1VnJySlo1Mlg3eTNsUkhicjdjTEZwTTNjaGpXVWR3Q243dzhINEVSZ3Rrc3BRUFhGbXZpZmpXaGRKdiIsIm1hYyI6IjZjNDg3YmQ4ZmQ4MjE3MzA0OGQzYzczZjg4MTFiMGRiMTI5NTBjYWRkMzJiNDE2YTMyNDQxMTIzYjYwN2VlZTAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+