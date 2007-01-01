Владельца участка в центре Калуги оштрафовали на 200 тысяч рублей

Фото: Евгений Чудаков.

Такую сумму должен заплатить хозяин земли на Воскресенском переулке, 8. Его признали виновным в нарушении законодательства об объектах культурного наследия, сообщил 28 октября начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

- Летом этого года были начаты земляные работы, сформирован котлован. Земельный участок расположен в охранной зоне памятников истории и культуры города Калуги. В непосредственной близости от него расположены объекты культурного наследия, - пояснил Чудаков. - Закон об объектах культурного наследия обязывает застройщика проводить земляные, строительные работы при наличии в проектной документации раздела об обеспечении сохранности, согласованного с органом охраны объектов культурного наследия.

Также застройщик был обязан организовать проведение государственной историко-культурной экспертизы земельного участка на предмет наличия или отсутствия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия.

Решение о штрафе вынесено Калужским районным судом.