В калужской деревне оставили деревья лежать после опиловки
В понедельник, 27 октября, житель деревни Чижовка Калужской области оставил комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте».
По его словам, деревья оставили после опилки около столбов и линий электропередач.
— Ветви и стволы деревьев в очень большом количестве остались лежать хаотично в местах опиловки. Порубочные остатки не относятся к твёрдым бытовым отходам - на обычную площадку сбора мусора выбросить не получится. Хотелось бы узнать планируемую дату вывоза, - рассказал мужчина.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь