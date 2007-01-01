Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В калужской деревне оставили деревья лежать после опиловки
Недвижимость и ЖКХ

В калужской деревне оставили деревья лежать после опиловки

Евгения Родионова
28.10, 15:18
В понедельник, 27 октября, житель деревни Чижовка Калужской области оставил комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, деревья оставили после опилки около столбов и линий электропередач.

— Ветви и стволы деревьев в очень большом количестве остались лежать хаотично в местах опиловки. Порубочные остатки не относятся к твёрдым бытовым отходам - на обычную площадку сбора мусора выбросить не получится. Хотелось бы узнать планируемую дату вывоза, - рассказал мужчина.

Новости компаний
