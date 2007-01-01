Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка пожаловалась на опасный подход к мусорным контейнерам на Хрустальной

Евгения Родионова
28.10, 15:15
В понедельник, 27 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте» с вопросом: когда будет проведён ремонт дороги на подходе к мусорным контейнерам.

По её словам, на улице Хрустальной №62 и №50а подход к мусорным контейнерам нуждается в выравнивании и асфальтировании.

— Под ногами жижа, скользко, травмоопасно, попасть к дальним ящикам сложно, всё валят в ближний, стараясь метко попасть из далека. Просьба годами так и висит в воздухе, - рассказала горожанка.

— В тёмное время суток к мусорным контейнерам не подойти, та как нет освещения. О каком разделении мусора и аккуратности может идти речь, если к ним даже подойти небезопасно? - добавила женщина.

