Калужанка попросила разобраться с ямой на Салтыкова- Щедрина

В понедельник, 27 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой разобраться с ямой по улице Салтыкова- Щедрина.

По её словам, около дома №60 почти месяц зияет яма.

— Никакие работы не ведутся, валит пар и горячая вода, - рассказала горожанка.

Управление ЖКХ города Калуги прокомментировало ситуацию:

— На этой неделе специалисты занимаются устранением утечки по этому адресу, постараются завершить как можно скорее. После будут запланированы сроки благоустройства места разрытия.