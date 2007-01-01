Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужанка попросила разобраться с ямой на Салтыкова- Щедрина

Евгения Родионова
28.10, 13:22
2 349
В понедельник, 27 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой разобраться с ямой по улице Салтыкова- Щедрина.

По её словам, около дома №60 почти месяц зияет яма.

— Никакие работы не ведутся, валит пар и горячая вода, - рассказала горожанка.

Управление ЖКХ города Калуги прокомментировало ситуацию:

— На этой неделе специалисты занимаются устранением утечки по этому адресу, постараются завершить как можно скорее. После будут запланированы сроки благоустройства места разрытия.

