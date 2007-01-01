Афиша Обнинск
В Калуге на улице Тельмана вода раз в месяц становится красного цвета
Недвижимость и ЖКХ

В Калуге на улице Тельмана вода раз в месяц становится красного цвета

Евгения Родионова
28.10, 11:41
0 69
В понедельник, 27 октября, жительница дома №31 на улице Тельмана оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с водой в доме.

По её словам, она сталкивается с проблемой раз в месяц.

— Почему мы платим за такое? И такая вода регулярно раз в месяц на несколько дней! Можно уже решить вопрос с этим? - попросила женщина.

Министерство строительства Калужской области:

— Специалисты Водоканала планируют заменить насос на повысительной насосной станции (ПНС) в течение недели. Может наблюдаться пониженное давление воды.

Партнёрские новости
