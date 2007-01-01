В Калуге на улице Тельмана вода раз в месяц становится красного цвета
В понедельник, 27 октября, жительница дома №31 на улице Тельмана оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с водой в доме.
По её словам, она сталкивается с проблемой раз в месяц.
— Почему мы платим за такое? И такая вода регулярно раз в месяц на несколько дней! Можно уже решить вопрос с этим? - попросила женщина.
Министерство строительства Калужской области:
— Специалисты Водоканала планируют заменить насос на повысительной насосной станции (ПНС) в течение недели. Может наблюдаться пониженное давление воды.
