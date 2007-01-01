В посёлке Калужской области просят убрать свалку с улицы

Во вторник, 28 октября, жительница посёлка Воротынск Бабынинского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой помочь убрать помойку.

По её словам, из подъезда выйти уже нельзя, из недели в неделю продолжается это безобразие.

— Как долго будет продолжаться помойка в Воротынске, между домом №6 по улице Сиреневый бульвар и домом №42 по улице Центральной. Мы как жильцы платим вывоз мусора ежемесячно, а если не платим, то начисляют пени. Почему мы должны терпеть крыс и этот вонизм ежедневно? - рассказала о проблеме женщина.

Администрация Бабынинского района прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, из-за запаркованности проезда мусоровоз не может проехать к контейнерной площадке для вывоза мусора. Это проезд между домами, знаков парковки там нет, и ставить машины недопустимо. Эта ситуация повторяется регулярно, и мы призываем граждан не блокировать проезд. Региональный перевозчик вывезет мусор согласно графику при условии возможности проезда.