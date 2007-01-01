Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В посёлке Калужской области просят убрать свалку с улицы
Недвижимость и ЖКХ

В посёлке Калужской области просят убрать свалку с улицы

Евгения Родионова
28.10, 15:30
1 413
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 28 октября, жительница посёлка Воротынск Бабынинского района оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой помочь убрать помойку.

По её словам, из подъезда выйти уже нельзя, из недели в неделю продолжается это безобразие.

— Как долго будет продолжаться помойка в Воротынске, между домом №6 по улице Сиреневый бульвар и домом №42 по улице Центральной. Мы как жильцы платим вывоз мусора ежемесячно, а если не платим, то начисляют пени. Почему мы должны терпеть крыс и этот вонизм ежедневно? - рассказала о проблеме женщина.

Администрация Бабынинского района прокомментировала ситуацию:

— К сожалению, из-за запаркованности проезда мусоровоз не может проехать к контейнерной площадке для вывоза мусора. Это проезд между домами, знаков парковки там нет, и ставить машины недопустимо. Эта ситуация повторяется регулярно, и мы призываем граждан не блокировать проезд. Региональный перевозчик вывезет мусор согласно графику при условии возможности проезда.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
3 оценили
33%
0%
0%
0%
0%
67%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtKYmdTQm9Pb1NLMVU3L0loTWRvR3c9PSIsInZhbHVlIjoiSW5GbnFmb1lIVmVKVkFMT1orZVF6ZlFhRGN4d0hFN3R2L3pLZ3dJSndRYjdQa09MeU4yb2VheWpmeVk1YytNSGNqUmlpM0lUV2lFTHhaNU05WjdEOG9VeW1DL0JFU0hveitFSmh6YzVuWHBDZFVPWDVnYXZiN3IxRU1aTXhPU2R1Wm9QMjRLM2lsM2JrZHpqT05lempGQ0lNS0VKbE9CbzBPa3NvRjJobk5QOFRncGVZNUhKMGRnWXRpbXhleHhhT0lSOERTNnJCcFVtdVNNSUxtb0Z6VkI3YnlQbWZXT3dTRkhXMW1oN1lLQ2lBTU5vcmcrMUdQd2QySGl0M1hKRCtLRmxGU3RFUVI3RVZGeXphNldWZ2h3TjRKNXRLMnc3ZDlPNjNEay81QjB3TlJtVGJLeS95enJTc3Z0dlJTWUV3cERQWnZZdHVhZWhPQWR5TERCaUEzSmRPT1RUcjNNamdNc3gvRUNyRWg5bkxlRFVmSWFRSXVDY0Rxak5VMzV0ZUFXR1UvQk9BUWtoby9qdmE4VklaNlVrQzdsNFk3MzZ4SkdLV2VOa2hRSHYza1hUN1VvbUVoaHZic2t6dTB1eiIsIm1hYyI6IjgwZjJhOTdmYTIxYzlhMGY1OTIwZmEyOGVlMzhmODE2YWIyZDgzZTlmY2EwNGVmNzljNGI1MjFlYzkyYmIzMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Iks0SGV3Nyt1ZDl4ek9xZjhha1ZtWFE9PSIsInZhbHVlIjoiODEzdzA0RXptT1VSU1dZc1IyZDRKM2NXWlZoNUFSRUluRGFPMlR6UUJQTnNvYTArbGZzaXVhR1VIRk5tY2xyVnNHa0lPd0NiWk50NzJzbHAwOU40WG14VzkxdmdKcUljeGgvdThPbFpBbW42VGZwa0xMcEJyajJkdEx5SkE0ZHllbGNrbnhwanpoVEwzWS9zUldIKzR3L3dFZW50clViOWJtUlhhSnFhVDBGTFlFdU5sSFk2TFVCNzVwS3JmUnpuamtNek9rc3Rjb2dNMXZvV3I5d0R3cGZCNE9UZytFQ29HZmkzNzN6T0pVd201K3VXdzBjUmlOQjVnajNGQU40Q3dUZXpLUEZpMVd3T0JVbHBJd3JxdjdSUmg0VWFXVlRBNWR5WXUzakZLVUZnWVZZWUNUMTBIdlFHTkhURXExSGYvWUl4ckVqOUhxb2NZUUV2STFVSWFzWEpZaU1zaGN3T3FwSXZSaUg4V1h6WWxNbVBtVmx6Z1EwRHpmSWVjeTBtQjBVV3VjczZib2VMbTA3OGVRNnJiRUM3MDBqWDdCYlovOUZFK0w3RDlrRTFjZ3JVdk5qbCtuc0FZVzBzaTZFQlhqSDIvTUIvTVFCb1VqRzR6cXVjNnJwdVhHRUY4a2V3eUlUU3lvaVZOTnE4ODFRUXpCTFJsdC9SWEI0dFh4ZHQxR1NOd2UyT1lkK0RVTEV3ZzlVdUQvbTROYXh0VWNMdzR1Zm1nOEZxMXdOb3dCMFl2ZG9malBEZG1QaGUzUi9IeGhFMzJjNG9qMVUrVWFMMmdLdHlhQXVSUDd1ZFpmU0ozb0pwSGZ3MENtN2d3K3RhTVNxZmdFSkIwSlB4WUZHUCIsIm1hYyI6IjNhN2UzNDc1NmNjOGQ2ODM0MmU1ZDE2OTAxMTg2ZmJhN2QxYzdmYTAxZjFmZDk3YjYyYTlkZmFlNTZlMzZiNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+