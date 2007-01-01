В калужском микрорайоне «Хороший» вода пахнет канализацией

Во вторник, 27 октября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с водой в микрорайоне.

— У воды дикий запах канализации, помойки и лекарств. Даже моющие средства не перебивают, - написала местная жительница.

Министерство строительная Калужской области прокомментировало ситуацию:

— До конца недели специалисты Водоканала выедут на место для отбора проб в контрольных точках. По результатам вернемся с ответом.