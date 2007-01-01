Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В калужской деревне устранили утечку из колодца
Недвижимость и ЖКХ

В калужской деревне устранили утечку из колодца

Евгения Родионова
28.10, 10:15
0 238
Читайте KP40.RU:
Ранее мы сообщали о просьбе жителей деревни Лихун решить проблему с протечкой канализации из колодца по улице Губернской.

По словам местной жительницы, около недели в речку Лихунку текла канализация, вода стала сине-зелёного цвета. Староста обращалась в Водоканал с 16 октября.

Министерство строительства Калужской области сообщило о завершении работ:

— Специалисты Водоканала устранили утечку из колодца.

Новости по тегу
жкх
