В калужской деревне устранили утечку из колодца
Ранее мы сообщали о просьбе жителей деревни Лихун решить проблему с протечкой канализации из колодца по улице Губернской.
По словам местной жительницы, около недели в речку Лихунку текла канализация, вода стала сине-зелёного цвета. Староста обращалась в Водоканал с 16 октября.
Министерство строительства Калужской области сообщило о завершении работ:
— Специалисты Водоканала устранили утечку из колодца.
