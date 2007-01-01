Калугу ждет массовое отключение воды 30 октября
В четверг пройдут ремонтные работы, сообщили в «Калугаоблводоканале».
С 9:00 до 00:00 будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодной воды по следующим адресам:
- мкр. Северный,
- мкр. Кубяка,
- мкр. Байконур,
- мкр. Канищево,
- мкр. Терепец,
- мкр. Малинники,
- мкр. Ольговка,
- мкр. Малиновка,
- д. Лихун,
- д. Швейцарская,
- часть ул. Тарутинской,
- пер. Сельский,
- ул. Яновских,
- ул. Михайловская,
- ул. Сретенская,
- ул. Дальняя,
- ул. Светлая,
- ул. Терепецкая,
- д. Волково.
- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены, - прокомментировали в водоканале. - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.
