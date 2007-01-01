Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калугу ждет массовое отключение воды 30 октября
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Калугу ждет массовое отключение воды 30 октября

Дмитрий Ивьев
28.10, 09:04
2 1381
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг пройдут ремонтные работы, сообщили в «Калугаоблводоканале».

С 9:00 до 00:00 будет наблюдаться пониженное давление или отсутствие холодной воды по следующим адресам:

  • мкр. Северный,
  • мкр. Кубяка,
  • мкр. Байконур,
  • мкр. Канищево,
  • мкр. Терепец,
  • мкр. Малинники,
  • мкр. Ольговка,
  • мкр. Малиновка,
  • д. Лихун,
  • д. Швейцарская,
  • часть ул. Тарутинской,
  • пер. Сельский,
  • ул. Яновских,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Сретенская,
  • ул. Дальняя,
  • ул. Светлая,
  • ул. Терепецкая,
  • д. Волково.

- Социально-значимые объекты, попадающие в зону пониженного давления предупреждены, - прокомментировали в водоканале. - После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
8 оценили
25%
0%
0%
0%
25%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InR6UnU4MDJpd2NrY2g4OVpWRHFQU3c9PSIsInZhbHVlIjoiYWx3T3AvVGZEY0IwbkRGTnJsaVdlR1hjZXhaUzRPc1NXVjlDditZdWF6UnZ0QTBlankrTDdLODAyMVFmVVNzMHdIb2NZdWlPSnNRUFpOQU1sSFpBQ0FCbmtIOWlnTytyTTM2bXNTQ2ZaSlFGN1dQV25iTmJzaGV3MTNvZ1VibGhIdmM3disyQTFUVWxoVnhQQytMUkhmRGppenZVaDdQd3NzbVd4MTU4cHc0cTZQSGdnSHRFOFM2YktJVzk3bERUUHRQY1BDWlRxd1ZSQ1ZRcFlLK20xRTBzcElaWENVT0dHUHJmdzFDZW1IVUNvUEhQYlEzQUxFeWJsK1hWNW05cDg3akNCSEUrVnlLYjVCN2FTNXlDOGRTdVRpWWNCKzRjREo0cHU4RnlRRXowV2VFT1lDUjA3aW5KR25EaDdhSFpVNHF4cHpSakY4YWFHVkd4YlpmSktSL2ZEMVE4QStYMDVrekdNTVZ0ZS9PT1RIMld2VEJNQWRoQjdOaE11b0tPakVZaEl4TlUwU2J2d2RnVjZWK1Ryclk0TlhaNmJ4WWNKbmRXMEVXSUpGdERlVngza0dLU29lNXBmcjBIMWdwYSIsIm1hYyI6IjU0MWJlNzYyMzFlYTliNGE1NTJmZjUyZGNmNGM2M2U1ZTgxZWFlMmNiYTI2ZWYwZDkwMzFhOWIwNjE0MWE2Y2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1palhLcDhNbzh6ZmFZZVZ6VzhZS0E9PSIsInZhbHVlIjoiNk05b2JUSURubEFOTUZRODRPT2pIdWVpMnU1TnUwNlhIRGtqaFZmNTg5TzllTzhVeGxVbUM0dncwZWFCMFlOU3BXUS9mYU95NWJoVXM2UlJmMzJCaUNuRmRISncxL0VNODhVRGRVbzVmMkZKVVhwRnYxelhPK0NTdVJDOHY5Zy9LcWtVdlNGK1QrL2laSEx5SFBOTkwvM1o1U2p1SmlqRENBQkJYMmI4WUFHNjVVZWdoMmNFNGczYURRTXFHNEdXNm1aTGJoN2JrOWcvSndDOEw1bld6T0kzbXhMRTYrMm1GUHZTTTdNOWVCVC9saUFTTDdubHZUWEdpWkNEa2cxbUJJU3RESHZ4THdIbjUvU0VHUTlwVUNjMXJLNit3a2lvQmRlY1JSWU9BSlpqZ1JNdGFENnJHMCt5c29tc2ZmT2xOY1NBQ1NEZkFMekpCUGViT1NBckpkKzlFNmN0RzRVNVR1bEVNTTRxdjc3UEZ3OFFHQ3NKQ1NENm1oTWVGbXkzVVdxclVnSjZQK1ZlUW9ldGRSYTc3VUlWMkl0RHdZZlBaVERNNXR2aWlibXRCMUZWcVE5QjNqUitUZmdzT2g4amRVMXNtVWhadWJSTkVRRGsxRWV5eHBKTU5vKzZHM3RLNG85b1hyQnptNHBBaDl4QnB1V1FISUk4VnlXdlVxYzcyTmQ3MXlybTRjak1yelZ4ZDZqYmo4blMxcDlWVXB6OXA4TU9WaG1GVGxPUDM2UjVMTkVKRmZMNWExb0pyZE1ZZWNQUUFqZjBabGFPN2dQMXZKNzMrMzB5U0lpUG96ZXVIaHFjVk1uYllBYTNOWFRmT3NTRnlBSU1ObjVaOXEzcyIsIm1hYyI6ImZkNTUwZWI0NWQ4OTAzZDFhYzY2YWM1NTI4MGI0M2JmMWIxMGM5ZDYwMTNkZWQ3MjAyNGI2OWQ5NjU4ODdlMzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+