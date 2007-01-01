Афиша Обнинск
В Калужской области подвал жилого дома затапливает канализацией уже вторую неделю
Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области подвал жилого дома затапливает канализацией уже вторую неделю

Евгения Родионова
27.10, 19:13
В понедельник, 27 октября, жительница дома №5 по улице Максима Горького в городе Кондрово оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему с канализацией в подвале.

По её словам, с 19 октября подвалы 4го подъезда затапливаются канализацией.

— В подъезде нечем дышать, в квартирах тоже. Обращения есть в управляющую компанию, в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС), в жилищную инспекцию, в водоканал Калужской области. Вторая неделя идёт, а проблема не решается. Где ещё искать защиты? - рассказала о проблеме женщина.

Администрация Ферзиковского района дала оперативный ответ:

— Обслуживающая организация выезжала по данному адресу, для прочистки канализационной системы необходимо привлечение спецтехники. Ожидаем её на этой неделе, как только спецтехника приедет, специалисты проведут работы.

