В Калужской области люди остались без питьевой воды
Проблемы с водоснабжением вновь возникли в селе Кудиново Малоярославецкого района.
- Снова жалобы из села Кудиново на качество воды, - прокомментировал в понедельник, 27 октября, глава района Вячеслав Парфенов. - То, что должно быть питьевой водой, таковой, к сожалению, не является. Поручил нашим специалистам срочно разобраться в причинах и устранить их.
Напомним, ранее в этом населенном пункте уже сидели без воды.
