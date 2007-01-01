В Калужской области люди остались без питьевой воды

Проблемы с водоснабжением вновь возникли в селе Кудиново Малоярославецкого района.

- Снова жалобы из села Кудиново на качество воды, - прокомментировал в понедельник, 27 октября, глава района Вячеслав Парфенов. - То, что должно быть питьевой водой, таковой, к сожалению, не является. Поручил нашим специалистам срочно разобраться в причинах и устранить их.

Напомним, ранее в этом населенном пункте уже сидели без воды.