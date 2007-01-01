В Калуге затопило подвал школы

Инцидент произошел в пятницу, 24 октября, в школе №49 на улице Гурьянова. В понедельник подробности сообщили в водоканале.

- В ходе работ было установлено, что труба имеет значительный износ и требуется немедленное проведение ремонтных работ. На сегодняшний день течь устранена, - пояснили коммунальщики.

В то же время, чтобы не было новых аварий, водоканал собирается заменить 100 метров трубопровода. Работы собираются завершить до 1 декабря.