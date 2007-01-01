Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ В калужском микрорайоне Кубяка приступили к устранению утечки воды
Недвижимость и ЖКХ

В калужском микрорайоне Кубяка приступили к устранению утечки воды

Евгения Родионова
27.10, 13:20
0 274
В понедельник, 27 октября, калужанка оставила комментарий под постом главы городского округа города Калуги с просьбой обеспечить холодной водой жильцов многоквартирных домов.

По её словам, вчера 26 октября около 15.00 отключили холодную воду в микрорайоне Кубяка по улице Кибальчича дом №30 и №28. (возможно и другие).

— Как мы выяснили совместно с жильцами, произошёл какой-то прорыв по улице Кибальчича между домами №2 и №8. Вначале ни Водоканал, ни диспетчерская аварийная служба не признавали, что есть какая-то проблема и говорили подождать. В итоге в 16.00 на Водоканале приняли заявку, однако никакие работы не велись. Вечером около 18.30 диспетчер сказала, что бригада приедет скорее всего только завтра утром. На вопрос о подвозе воды она сказала, что возможности нет, так как водовозка занята. Чем заняты аварийные бригады, что не могли к нам выехать? - описала проблему женщина.

— Сегодня в 8.30 утра холодной воды нет по-прежнему не было, никакой информации Водоканал не даёт и сроки устранения также назвать не может, - добавила горожанка.

Министерство строительства и ЖКХ Калужской области:

— Знаем о ситуации. К сожалению, все бригады были заняты на других аварийных объектах. В настоящее время специалисты на месте и приступили к устранению утечки. Возможно пониженное давление воды или ее отсутствие. Организовать подвоз действительно невозможно, так как цистерны задействованы на других авариях.

