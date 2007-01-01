Афиша Обнинск
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Где в Калуге отключат электричество 28 октября
Недвижимость и ЖКХ

Где в Калуге отключат электричество 28 октября

Дмитрий Ивьев
27.10, 12:58
0 570
Городская администрация сообщила о работах по реконструкции воздушной линии, которые запланированы на вторник, 28 октября. Из-за этого в домах на пяти улицах временно не будет электричества.

Отключение с 8:00 до 17:00:

  • ул. Поселковая, 9,
  • пер. Поселковый, 2, 8, 4, 6,
  • пер. Строительный, 11, 13, 15, 17, 19, 12/2, 2/12.

Отключение с 9:00 до 17:00:

  • ул. Врубовая, 31-43, 43/20, 18/20, 43/20 кв.3,
  • пер. Тракторный, 1-19, 2-20, 21/20, 17 кв.1.

