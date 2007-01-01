В калужском селе опять мусор на площадке

В субботу, 25 октября, жительница села «Муратовский щебзавод» оставила комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, площадка опять в мусоре и никто ничего не убирает.

— Весь посёлок в таком состоянии. Где гулять детям, если всё в мусоре?

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Тренажерная площадка будет убрана до 1 ноября. Что касается остальной части детской площадки, за её уборку ответственна управляющая компания. Обратитесь, пожалуйста, в свою УК (телефон для связи есть в квитанции на оплату).