Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В калужском селе опять мусор на площадке
Недвижимость и ЖКХ

В калужском селе опять мусор на площадке

Евгения Родионова
27.10, 13:41
0 292
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 25 октября, жительница села «Муратовский щебзавод» оставила комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте».

По её словам, площадка опять в мусоре и никто ничего не убирает.

— Весь посёлок в таком состоянии. Где гулять детям, если всё в мусоре?

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Тренажерная площадка будет убрана до 1 ноября. Что касается остальной части детской площадки, за её уборку ответственна управляющая компания. Обратитесь, пожалуйста, в свою УК (телефон для связи есть в квитанции на оплату).

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1KaERiUlhiR1V4aUc4SkI0aTBZdVE9PSIsInZhbHVlIjoieDRhWjk0cm5qWXJ5dmVSQmh6M3pEcjJBbVRJZWRuaThpZmt6aTcyWE1iQ0UrSCsyRk9ZV0dCUE9EZC8rUjIwZ0J5TzIwYUQzRFpMWXdpUTAwWVF3SmFXcVZ4ZXZoQjdlV2Qrd2orQzNMMHpsai8rM0lsVUJQNFJTQmcxdGF2eWpMVTNwbW1VWkJta0MvcTV1eEZzMWJOd0RzRmwyUEpER1lFUVBsRmtIY2hUcVhqT2JZY2VpdWZKdk5TK3N0MC84MndmeTQrNmNXYWtWMmdEeGVxVVhOVTJaenlyMDZKdmF5cjhKeGgzZHNiWjFqY0pwakNBcDFGSWF2VXQrWCtNa0FkbG44aVlLbG9zSG1uYjN5Wk1KYVB2SmJVUUN2N1JnOVNJTDM3cVBzWm0raktLeU5rdkpMMURTdjd1V0dHLzJ1UGtwSWg0RDNvN2J1M0x6VjQ3cDdlZ0RlWmZqSEF3MGRMVm5VdGZ3SzExdUNTZHNweFNoRWZ2VWtzditrcHFNaE01d0Rnc0ZjdDBDRFBkM05FUkdVeHJqTlFDa1Z3RTFPdVJqMEg3d01aZ2MxOVNFcHlMTnUvbk1UVkRBVFVHZyIsIm1hYyI6ImI3MDFiMzMyOGQ4Y2M0MjQwZWVmZGRmNDUxYzdhNjc2ZGM2NDQzOGE2MDU1ZjEwMzUyNTQxMGY0NGY0ZDBlMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ijk5WDdpM2JZdjdOS295WWdsYWNWdGc9PSIsInZhbHVlIjoiWEFkZS9HYWQybVNtcWJWazRzOXkyVFdaajhaM0FIcmkzUmFJeTVUdlQ0RFVMOERiTXJZRlAyaEtxNk1XQ3M1cHJJL3NURk1MTDNWNXp0NXcwMmVLdTVhdUZrOUUrQlBNRFBUSUgzS1hzc3l0Wm91d2ZpVlF5V1RKSWR0eG1NQkNnQTZnOTBFTFdDNUVKNlI3Y3U3VzNMSDMxSUF0U3NmaDBPS0JrRElGSmxkaEozU1pSWnFhdUFNQzhsNFpvZVN2NDdLZ3BLSGFZZENmeXpncGE0aDJxZmRUSEpJNW5hT1A4RDVWMnhwM1ZaaGEzbHNOekd6VmhybTFpeTB3YWZHZ2p2RGxtR2FkYnl4UU1ZcGdHMnMya2tNb3VGck05bU4zMnlheU5PV25hRWZEY3d6K2tsc0VIeVY2R0NuUjIzcm9KQ3M1MVErU2d4aE51Z2tZKzZwY2RmRXErQTFER1ArZzh1eHRSMCsyN1AvWmxYTm5FUHloMHMvS3VEVjJTbGYxUlhQekJNL2NUVlYxb1NxSTRMTnhteGJua0FsR3BLY1N5NHlHb05yLy9ob1EwSEg3WCs3RGtZbXExZ2RSMjY0OUVTTndoei9mdHc1a3VQMFpkcE1ZZWVkd01oRXhFMmNPRlVITm5PZThyNUxtT0w2RUlvQm44N20vb1VXVTRwamUyZEFNS0xMMzUwMkZpaEFkTytxT2cvbmN2cWF2S2IrNTllTDdlVEJkNTlMVHA5R1RmZ0E5V0JqWVZNd1Z5dG45VHk3aDREQTR1V0oxMEJnL215U3ByeWpyUkQ4MlZlbktEa0c0dHdBdk0vVHpFNHp1dERoOGM4ZkV0WWlPb0pELyIsIm1hYyI6IjY3ZjM5ZTJkMGU4N2M0YWNjNTc4YjFjNWUyZDI4ZDQyMjI4Y2MzMGRmYzI1MmQ3ZjM0MmEyNTAyODE0YTE0ZmUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+