В калужском селе опять мусор на площадке
В субботу, 25 октября, жительница села «Муратовский щебзавод» оставила комментарий под постом главы городского округа города Калуги в социальной сети «Вконтакте».
По её словам, площадка опять в мусоре и никто ничего не убирает.
— Весь посёлок в таком состоянии. Где гулять детям, если всё в мусоре?
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— Тренажерная площадка будет убрана до 1 ноября. Что касается остальной части детской площадки, за её уборку ответственна управляющая компания. Обратитесь, пожалуйста, в свою УК (телефон для связи есть в квитанции на оплату).
