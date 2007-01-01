Калужская область заняла 13 место в рейтинге по доступности аренды жилья
В понедельник, 27 октября, результаты исследования опубликовало агентство «РИА Новости».
Согласно данным рейтинга, в Калужской области 58,4% семей с двумя детьми могут позволить себе арендовать жилье. Семейный доход при этом составляет 99 тысяч рублей.
Лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Сахалинская область.
Соседи калужан расположились на следующих позициях: Москва – 19, Московская область – 28, Орловская область – 35, Брянская область – 43, Смоленская область – 48.
