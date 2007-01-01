Афиша Обнинск
Недвижимость и ЖКХ

Калужане ждут тепло в доме на Кутузова

Евгения Родионова
27.10, 12:12
В воскресенье, 26 октября, житель дома № 35 на улице Кутузова оставил комментарий под постом главы городского округа города Калуги с вопросом по подаче тепла в дом.

— Когда будет тепло в доме на Кутузова? - поинтересовался мужчина.

Госжилинспекция Калужской области оперативно прокомментировала ситуацию:

— Как сообщили коллеги из Горуправы, отопление со стороны теплосети подается, возможно, произошло завоздушивание.

Партнёрские новости
