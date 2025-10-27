Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Жители Поселковой в Калуге еженедельно остаются без электричества
Недвижимость и ЖКХ

Жители Поселковой в Калуге еженедельно остаются без электричества

Евгения Родионова
27.10, 15:30
0 246
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 27 октября, в нашу редакцию обратились жители дома №7/15 на улице Поселковой с просьбой прояснить ситуацию с отключениями электроэнергии.

По их словам, на улице Поселковой (перекрёсток с улицей Линейной) еженедельно отключают электричество.

— Только за последнее время отключения были 14го, 23го октября и сегодня. «Россети» по телефону посылают нас узнать, есть ли свет в соседних домах и звонить в управляющую компанию, - описали проблему горожане.

Мы попросили филиал «Калугаэнерго» прокомментировать ситуацию. Вот его ответ:

— По указанному адресу энергетики проводят реконструкцию питающей линии в целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. Сегодня, 27.10.2025 года, специалисты выполняют завершающие работы. 14 и 23 октября также проводились плановые мероприятия. Информация о плановых перерывах электроснабжения своевременно сообщается в органы местного самоуправления, в управление ЖКХ и ЕДДС. (единая дежурно-диспетчерская служба) Приносим свои извинения за доставленные неудобства.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjBzbUhWVTVnRjFLQ1kwVTJLbjQrd2c9PSIsInZhbHVlIjoiSXFvcmE1Ry9zbFZteFBYaXV3Sng3amNHL09FK2NLaG12UStjTXN1cG9qa1B0YnIwZnF4QXY4QUtIOUh6ZXBEL0RPcGF3M3V2eTlybGtOMzZNYnVEMHVZYlRtd2ZjZG9PNTUwTENGQUJnZTVxbVpuVEJtYnBTalNxS2llT2pMaGRZWXloUWQxYkR6WlBLdWhkdlRGTVgvZE9zM3NFdTJuWkJYV2o2M1dJcnBhZ3Z3K1hoY3JnQ21wc29kdEJJSjJNWVhWZ3NQSEdSN1FCYS9PbnJCQjZoMnpGUGJjK0dPSmN1K3p3bGZtUU5Qengvb1habkh1UlkydFZOTWJGV0haV1kyajUzZWMvcXh6Wjgxa0FUUUNqQk1rSk1wWGpWNWRyc2RnRWwrNzluWFhPVkVwTENhNDk0TEc3QmF3L1VXak1wZHZPa1dOOVh1M2dUdU5mQ3JpcndUK003MFNHTDV3V00yWTJlRTdsWlZmRGtFVFRDd2h4dHA2UGRRRzlVcFp2Q1hMampJWnVFYURuMXVRRnRGNUtEZkJsSC90RXAxaUhLbTQ3ODJGWGFSWjRTOFdzTlNBTHB1SEQyb3VpdzgwcCIsIm1hYyI6ImZkYjE3NDZiMDVmYjY0MTQ4ZjQ4MjNlYWIwNGZjNTIxNmY3ZGM4M2FkODJmMjgzNzM3Mjc5OTYzOGMzMzdlNWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImZMdW9kSFlhSjQ5N2NSMDF3RnQrTUE9PSIsInZhbHVlIjoiZDliQW91dFB3eDRFa2VxaS9ib1JENUtlTk5hOWdjaUJJU3dQT1QvRms1SUphVVBzTmEvUnNiVDBMQk9iVHRNRUdSYnB6d3BlYVZlVWd0cFcvZzN2dzNTNVBhUzVodnNSRWQrQlA5NzB4ZmRvSUhsaGtSanZQL1dWdWVVRVhLYm95cDdTK0lmODdZendYdisrTWZoWUwvelpzcXNVdFVqdzdUdDlNSlhTRlpnNWVYN2xUYTJnMjd3Yzk0bHNUaFEvV0xLMVJJVXQ0VnNYNEtqOSsyc3VtMXJLUkdSRWYyL0R1bC9FeCtzYVBBdFlIcEltbWU3L2tlL2pUMjMwejkzOFhKSnVlNzZqMnVYb1FiZ0JLR2Y2bWwvaU1jellYM04ySFo3dmdlQ2Znb3dja0ZINjVCNTdNU0pZOTZ0NTFoVXhoZ2pKTEZOdzdweXJYUVNPM3pXL2FUQWxJSUhZUUVVWjZsTElFSVNBeFFKanlZWmYvWlcwKy9TV1VrK3NmMFFoNFJPcW9RRENyWXZWSk9IQ2xtaXlKMTduaHFSbUlwNDUrdnU2WDFvdWxGRk1lbjhvYlgwVHV3ZW1xRGFyQm90UjBLQ0FDWXczanhUNmNsSTlDMGVCUFFybERMQnUvN0wyN1ZDU1Y3eFhhTyt6Q0NHejIzbGNaZi9xR0tlajZBbjR2T0VrVHJzVndWa2R2MFRKV1B6Z1VOejhQaythL2hLSy9oOHpMd29ielNsOHVMTUpvYnZqN2J6Vk11bFBwUElQVGRqSEt0YWkrY25GWFJDSklHMjZ1ci9oVTFzWmd6UFNENTJHc05lWER4NnQ0ZUx5a1lXYk01ZzFMTC9UTDU4dyIsIm1hYyI6ImYwMjI3ZmFhNGVlZTY3Y2E1ZGVhNmQ5ZDE1YWQ1YWVlOTc1MDg5YmY5MzY2M2MyMDU2ZmNmMGYyZmM5ODQxNzciLCJ0YWciOiIifQ==
18+