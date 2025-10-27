Жители Поселковой в Калуге еженедельно остаются без электричества

В понедельник, 27 октября, в нашу редакцию обратились жители дома №7/15 на улице Поселковой с просьбой прояснить ситуацию с отключениями электроэнергии.

По их словам, на улице Поселковой (перекрёсток с улицей Линейной) еженедельно отключают электричество.

— Только за последнее время отключения были 14го, 23го октября и сегодня. «Россети» по телефону посылают нас узнать, есть ли свет в соседних домах и звонить в управляющую компанию, - описали проблему горожане.

Мы попросили филиал «Калугаэнерго» прокомментировать ситуацию. Вот его ответ:

— По указанному адресу энергетики проводят реконструкцию питающей линии в целях повышения качества и надежности электроснабжения потребителей. Сегодня, 27.10.2025 года, специалисты выполняют завершающие работы. 14 и 23 октября также проводились плановые мероприятия. Информация о плановых перерывах электроснабжения своевременно сообщается в органы местного самоуправления, в управление ЖКХ и ЕДДС. (единая дежурно-диспетчерская служба) Приносим свои извинения за доставленные неудобства.