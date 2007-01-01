Афиша Обнинск
+10...+11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Недвижимость и ЖКХ Калугу ждут новые отключения электричества
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Калугу ждут новые отключения электричества

Дмитрий Ивьев
24.10, 15:11
0 91
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Городская управа сообщила, что ремонтные работы запланированы на вторник, 28 августа.

Электричество отключат в домах на улице Салтыкова-Щедрина примерно на 16 часов.

Отключение с 6:00 до 22:00:

  • ул. Салтыкова-Щедрина, 69а, 77-91, 79а, 89.

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IndQbGVMTHJRRHFUVVRMa1hDRWd1Qmc9PSIsInZhbHVlIjoiUWVkcFlKL1F1d3hnUk8xT2haWlZHMnpxbHYwUGVuOGx4REFVazZsK2d3QmwzQzJhOFpwaFBzNzhML0JGY2JNeGpONnJEVjBOZkd6V1FIYjA5NUdxWEpuNXpXSUhGbmV2MnZ1VjJXeEFXM1JodEFjNXBPVU92ckRseG4wWjJsZVpIWW92Zi9teWJ2L3BPcC9neldzT3czREVQRmNYOCt0WVlZS0Q3L2Y3UkZ5YW9jM0xIeDRHQldJMUZJaGhoem5aSHBLVXI3YUVSMVRJcGVnd2hrZFMrdldGaFA0bTRFU0cza3J1ZVNOZTlheFVtZjlaMW5yK3lDczJid2JiZ1pad2FSb2RnLzV5SUgxYnBwSkxnZ3FDWVBYWmlibU91S3ZoZjBCV1JFYkFKc29sVDlHMWJhVDd2L3JmZVZ4TThvNFlGbnBHUlF5OXZRYkhxLzIrQmo2dnFvK2tJTGlka2NScFZpRWRKRnFpckJscEd4UWIvUmtsSzJ5YWRaY3VNY2NQN3ZzM251cFBqc2dSbmRBK3YrSGIvL01ibFlDVFhEN1YvMllqcStlVDUyTDZQVlZmSTN2V1I5K1NsTG5tT1ZTaCIsIm1hYyI6IjEzZTMyOWRjMDY3ODAxN2U2ZTE3MDU3YzQ4MDgyMmJlY2U4NDBiZTZjZjNkNDM0MzFlNjliYmUyNTZhNmRhMjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InZaNVhwbzBlV0tPTU9UOVNHWDVCOUE9PSIsInZhbHVlIjoiblhmT1hISkRrWU96cEFyTGJxWUphR0pZenlsVlV1VnpoNXRNOVNmbnRqZDc3UU1RRGpkNEE2aGZYOVpnbnN1YWlOdnFpMDhNRStlZ01FOTcySEtYc0FCSExjNlZvNDFXbDBrdjZBS0duMWJFd1kvKzB5ZmNFS3Q1Vm1iKzRGWVNJMlJONng0NWRqd2k2anVKajNKbU1DODh4TVlzVjhLcm14NmNNRlFQOGtTMFpDZGdaa1hLMHhBWWdrSGc3OFp5UFJEV29PZmRrVzhpaHpnSlN2dW1mVjJvSFA2bnN6SXJEZWFiK3UyaURnYlFaWFU4bXgxcEx0MHZXUm95alVWbHdid0pCTldCZnROVDdGVXVPaCs3UlhHU0VNNzlxNmdMUjF3WjlDVkZRQU1vNVJpamZOR2w2STBvT0RzRmtzRXlyMEQwYjI4c0szWHhFTlJTZDh3blNldW1vYllwR244WXRrVC9IRGFMd2JhTHVscWRRSkd2OXp3WEVKVENhOEpDT2lHaksxcmkvbkNyK24wZEY1aE54MTVBV1VZZGs4Y0FEK01CMEdidXFLWFI3Q1UxR3pKbUVVeE9jVmFneFNUQ1RRSmFycUc2R05Lem10TjZxbjByVUV6bG01VGptaVhZeVpZb1h3VVA2S0wrRUk4TkQ1SEpGckszY1I0bXlrSEhrODJEMHpTQUlycjhweHV3YlJNMkN6dkVTR2JINjZrcmRQSjFrSGRkUlY0WVJyQ0hUaWEyUWYvZGZLZFJkNmJUNW52WkVDV0VzYVQzYUdTQXBBOEp6dkJlRS9xVlYyOTJaWGthQ2tiNm4wVXRoOURLTkw3dE4xRi9EcGUrczkvLyIsIm1hYyI6ImY4N2IyN2IxZTYzZjkyMjg1MmE3NzNlZjhjMTRiYzdiNGRhMzRhNzFmZDAyNmFlZjFlMGJhMmFjYzdjMGZmYzQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+