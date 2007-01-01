В Калуге рассказали, когда закопают теплотрассы

Доделывать работы, вероятно, придется уже под снегом.

Наши читатели сообщают, что в районе перекрестка улиц Пушкина и Плеханова трубы стоят открытыми уже несколько месяцев.

В четверг, 24 октября, двор затянуло паром, шедшим от раскопанной теплотрассы.

Ситуацию нам прокомментировали в администрации города.

- К середине ноября сетевая организация планирует завершить работы на этом участке, - говорится в официальном заявлении.