В калужском селе Росва просят отремонтировать аварийное крыльцо

В среду, 22 октября, жительница дома №2 по улице Мира оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт входной двери и крыльца в подъезде.

По её словам, крыльцо находится в аварийном состоянии, из него торчит арматура, что может привести к травмам.

— Дверь в подъезд отсутствует, а скоро наступит зима. УК, ответственные за наш дом меняются каждый год. На данный момент наш дом находится под управлением УК «Берёзка», но она так же игнорирует жалобы жильцов.

Госжилинспекция Калужской области прокомментировала ситуацию: — Согласно государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства вашим домом управляет «УК СИРИУС+». Связались с УК, у них заявок не было. Направили им требование о необходимости устранения нарушений.