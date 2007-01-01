В Калуге заливает подвал школы

В четверг, 23 октября, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой решить проблему затопления подвала в школе №49 на Силикатном.

По её словам, подвал школы заливает с субботы, Водоканал проблему не решает.

— Откачали 30 машин воды, но вода не уходит, а пребывает! - пишет женщина.

Министерство образования и науки Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Подвал школы, к сожалению, залит водой из-за аварии за пределами школы. Водопровод и канализация при этом работают исправно. Занятия проходят в обычном режиме. В школе работают аварийные службы. Идёт откачивание воды.